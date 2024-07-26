Леді Гага заспівала на відкритті Олімпіади-2024 у Парижі — відео

У Парижі ввечері 26 липня почалася церемонія відкриття літньої Олімпіади. Леді Гага вже феєрично виступила з французькою піснею та встигла потрапити у скандал.
Головні тези:
- Леді Гага вразила виступом на відкритті Олімпіади-2024 у Парижі, виконавши пісню французькою мовою та змінивши концертний образ.
- Французькі глядачі виразили незадоволення через участь артистки зі США та її акцент при співі, вважаючи, що на відкритті мали бути місцеві артисти.
- Урочисте відкриття Олімпіади-2024 у Парижі відбулося на воді, унікальна церемонія пройшла вздовж річки Сена до Ейфелевої вежі.
- Україну на Олімпіаді-2024 представляють 140 атлетів, серед яких тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.
- Музиканти, виступаючи на церемоніях Ігор у Парижі 2024 року, не отримують гонорару за свої послуги, відзначили організатори.
Леді Гага потрапила в скандал на відкритті Олімпіади у Парижі
Співачка вийшла на імпровізовану сцену в чорному боді та виконала пісню французькою мовою. Вона танцювала, грала на роялі та навіть встигла декілька разів частково змінити свій концертний образ.
І поки фани захоплюються співом та виступом артистки, французи почали лютувати.
Річ у тому, що громадяни Франції виявилися незадоволеними тим, що Олімпіаду в Парижі відкриває артистка з США. На думку деяких користувачів, вона співала з акцентом.
Деякі стверджують, що на місці Гаги мала б бути артистка саме з Франції.
Хіба у Франції немає співаків? Чому Леді Гага — найкращий вибір для виконання пісні французькою мовою? — цитує думку незадоволених глядачів видання LADbibl.
Також стало відомо, що за свій виступ Леді Гага нічого не отримала. Ані вона, ані Селін Діон, яка теж має з'явитися на відкритті Олімпіади, не зможуть заробити цими виступами.
Lady Gaga cantando em Francês na abertura dos jogos olímpicos de Paris. #ceremoniedouverture #OpeningCeremony #Paris2024 pic.twitter.com/zsxOUoJUtO— Dani (@danicomennta) July 26, 2024
У Парижі стартувала Олімпіада-2024
У столиці Франції Парижі відбувається урочиста церемонія відкриття ХХХІІІ літніх Олімпійських ігор. Церемонію вперше провели на воді.
Вперше в історії церемонія відкриття Олімпіади відбудеться не на стадіоні, а вздовж усього міста.
206 команд країн-учасниць Ігор-2024 на човнах пропливуть шість кілометрів річкою Сена через центр міста до Ейфелевої вежі та фінішують перед площею Трокадеро, де відбудеться решта церемонії та фінальне шоу відкриття Ігор-2024.
Україну представляють 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.Прапор України нестимуть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.
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