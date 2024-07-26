Леді Гага заспівала на відкритті Олімпіади-2024 у Парижі — відео

У Парижі ввечері 26 липня почалася церемонія відкриття літньої Олімпіади. Леді Гага вже феєрично виступила з французькою піснею та встигла потрапити у скандал.

Леді Гага потрапила в скандал на відкритті Олімпіади у Парижі

Співачка вийшла на імпровізовану сцену в чорному боді та виконала пісню французькою мовою. Вона танцювала, грала на роялі та навіть встигла декілька разів частково змінити свій концертний образ.

Леді Гага у Парижі

І поки фани захоплюються співом та виступом артистки, французи почали лютувати.

Леді Гага у Парижі

Річ у тому, що громадяни Франції виявилися незадоволеними тим, що Олімпіаду в Парижі відкриває артистка з США. На думку деяких користувачів, вона співала з акцентом.

Деякі стверджують, що на місці Гаги мала б бути артистка саме з Франції.

Леді Гага у Парижі

Хіба у Франції немає співаків? Чому Леді Гага — найкращий вибір для виконання пісні французькою мовою? — цитує думку незадоволених глядачів видання LADbibl.

Також стало відомо, що за свій виступ Леді Гага нічого не отримала. Ані вона, ані Селін Діон, яка теж має з'явитися на відкритті Олімпіади, не зможуть заробити цими виступами.

Всупереч деяким повідомленням ЗМІ, музиканти, які виступатимуть на церемоніях Ігор у Парижі 2024 року, не отримають гонорар за свої послуги, — повідомили організатори. Поширити

У Парижі стартувала Олімпіада-2024

У столиці Франції Парижі відбувається урочиста церемонія відкриття ХХХІІІ літніх Олімпійських ігор. Церемонію вперше провели на воді.

Старт Олімпіади-2024 у Парижі

Вперше в історії церемонія відкриття Олімпіади відбудеться не на стадіоні, а вздовж усього міста.

206 команд країн-учасниць Ігор-2024 на човнах пропливуть шість кілометрів річкою Сена через центр міста до Ейфелевої вежі та фінішують перед площею Трокадеро, де відбудеться решта церемонії та фінальне шоу відкриття Ігор-2024.

Україну представляють 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.Прапор України нестимуть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.