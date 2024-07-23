Олімпіада-2024. Хто з українських медалістів попередніх ігор виступить в Парижі

Олімпійська збірна України буде представлена в Парижі-2024 у складі 140 спортсменів.

Хто з українських медалістів попередніх Олімпіад виступить на Іграх-2024

Медалі Ігор в історії України здобували 188 спортсменів, 21 із них виступить у Парижі та спробує знову зійти на п'єдестал у 12 видах спорту.

У складі збірної лише один спортсмен змагатиметься на Олімпіаді-2024 в статусі чинного чемпіона — Жан Беленюк виграв "золото" у вазі 87 кг греко-римської боротьби. Однак на Іграх у Парижі будуть представлені й інші призери попередніх Олімпіад.

Хто з українських олімпійських медалістів виступить на Іграх-2024:

Бокс

"Срібло": Олександр Хижняк (2021, до 75 кг)

Боротьба

"Золото": Жан Беленюк (2021, греко-римська боротьба, 87 кг)

"Срібло": Парвіз Насібов (2021, греко-римська боротьба, 67 кг), Жан Беленюк (2016, греко-римська боротьба, 85 кг)

"Бронза": Ірина Коляденко (2021, вільна боротьба, 62 кг)

Академічне веслування

"Золото": Анастасія Коженкова (2012, парна четвірка)

Веслування на байдарках і каное

"Срібло": Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (2021, каное-двійка, 500 м)

"Бронза": Людмила Лузан (2021, каное-одиночка, 200 м)

Cпортивна гімнастика

"Золото": Олег Верняєв (2016, паралельні бруси)

"Срібло": Олег Верняєв (2016, особисте багатоборство)

"Бронза": Ігор Радівілов (2012, опорний стрибок)

Дзюдо

"Бронза": Дар'я Білодід (2021, 48 кг)

Плавання

"Срібло": Михайло Романчук (2021, 1500 м вільним стилем)

"Бронза": Михайло Романчук (2021, 800 м вільним стилем)

Артистичне плавання

"Бронза": Марина та Владислава Алексіїви (груповий турнір)

Стрільба

"Золото": Олена Костевич (2004, пневматичний пістолет, 10 м)

"Срібло": Сергій Куліш (2016, гвинтівка, 10 м)

"Бронза": Олена Костевич (2012, пневматичний пістолет, 10 м; 2012, пістолет, 25 метрів; 2020, змішаний турнір з пневматичного пістолета, 10 м).

Теніс

"Бронза": Еліна Світоліна (2021, одиночний розряд)

Фехтування

"Золото": Ольга Харлан (2008, командна шабля)

"Срібло": Ольга Харлан, Аліна Комащук та Олена Кравацька (2016, командна шабля)

"Бронза": Ольга Харлан (2012, індивідуальна шабля; 2016, індивідуальна шабля)

Що відомо про Олімпіаду-2024

Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

Найбільше представництво на Іграх-2024 Україна матиме у легкій атлетиці — 25 спортсменів.

Україна виступить на Олімпіаді у Парижі лише в одному ігровому виді — футболі. Це дебют команди на рівні Олімпійських ігор. Вперше в історії Україна також матиме представництво у брейкінгу та скелелазінні.