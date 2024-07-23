Олімпіада-2024. Хто з українських медалістів попередніх ігор виступить в Парижі

Олімпійська збірна України буде представлена в Парижі-2024 у складі 140 спортсменів.
Головні тези:
- На Олімпіаді-2024 в Парижі зійдуться 21 український медаліст, які спробують піднятися на п'єдестал у 12 видах спорту.
- Серед них будуть такі відомі спортсмени як: Олег Верняєв, Дар'я Білодід, Еліна Світоліна, Ольга Харлан, Олена Костевич та багато інших.
- Україна буде представлена у низці видів спорту, включаючи легку атлетику, бокс, гімнастику, боротьбу, плавання та інші.
- Крім того, Україна вперше в історії візьме участь у футбольних змаганнях на рівні Олімпійських ігор, а також в брейкінгу та скелелазінні.
Хто з українських медалістів попередніх Олімпіад виступить на Іграх-2024
Медалі Ігор в історії України здобували 188 спортсменів, 21 із них виступить у Парижі та спробує знову зійти на п'єдестал у 12 видах спорту.
У складі збірної лише один спортсмен змагатиметься на Олімпіаді-2024 в статусі чинного чемпіона — Жан Беленюк виграв "золото" у вазі 87 кг греко-римської боротьби. Однак на Іграх у Парижі будуть представлені й інші призери попередніх Олімпіад.
Хто з українських олімпійських медалістів виступить на Іграх-2024:
Бокс
"Срібло": Олександр Хижняк (2021, до 75 кг)
Боротьба
"Золото": Жан Беленюк (2021, греко-римська боротьба, 87 кг)
"Срібло": Парвіз Насібов (2021, греко-римська боротьба, 67 кг), Жан Беленюк (2016, греко-римська боротьба, 85 кг)
"Бронза": Ірина Коляденко (2021, вільна боротьба, 62 кг)
Академічне веслування
"Золото": Анастасія Коженкова (2012, парна четвірка)
Веслування на байдарках і каное
"Срібло": Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (2021, каное-двійка, 500 м)
"Бронза": Людмила Лузан (2021, каное-одиночка, 200 м)
Cпортивна гімнастика
"Золото": Олег Верняєв (2016, паралельні бруси)
"Срібло": Олег Верняєв (2016, особисте багатоборство)
"Бронза": Ігор Радівілов (2012, опорний стрибок)
Дзюдо
"Бронза": Дар'я Білодід (2021, 48 кг)
Плавання
"Срібло": Михайло Романчук (2021, 1500 м вільним стилем)
"Бронза": Михайло Романчук (2021, 800 м вільним стилем)
Артистичне плавання
"Бронза": Марина та Владислава Алексіїви (груповий турнір)
Стрільба
"Золото": Олена Костевич (2004, пневматичний пістолет, 10 м)
"Срібло": Сергій Куліш (2016, гвинтівка, 10 м)
"Бронза": Олена Костевич (2012, пневматичний пістолет, 10 м; 2012, пістолет, 25 метрів; 2020, змішаний турнір з пневматичного пістолета, 10 м).
Теніс
"Бронза": Еліна Світоліна (2021, одиночний розряд)
Фехтування
"Золото": Ольга Харлан (2008, командна шабля)
"Срібло": Ольга Харлан, Аліна Комащук та Олена Кравацька (2016, командна шабля)
"Бронза": Ольга Харлан (2012, індивідуальна шабля; 2016, індивідуальна шабля)
Що відомо про Олімпіаду-2024
Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.
Найбільше представництво на Іграх-2024 Україна матиме у легкій атлетиці — 25 спортсменів.
Україна виступить на Олімпіаді у Парижі лише в одному ігровому виді — футболі. Це дебют команди на рівні Олімпійських ігор. Вперше в історії Україна також матиме представництво у брейкінгу та скелелазінні.
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