Національний олімпійський комітет України оприлюднив повний список спортсменів, які візьмуть участь у Олімпійських іграх у Парижі.

Що відомо про список українських спортсменів для участі у Олімпіаді в Парижі

Зазначається, що участь у літніх Олімпійських іграх візьме 140 українських спортсменів.

Найбільше представництво Україна матиме в легкій атлетиці (25 спортсменів), футболі (18), а також у стрибках у воду, веслуванні та боротьбі (по 9).

Зокрема, володар єдиного українського "золота" на Іграх у Токіо Жан Беленюк знову змагатиметься в греко-римській боротьбі.

Спробують покращити результати тенісистка Еліна Світоліна та легкоатлетка Ярослава Магучіх, які тоді взяли по бронзовій нагороді.

Українські спортсмени загалом змагатимуться в 23-х видах спорту.

Дзюдоїстка Христина Гоман

Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Цьогоріч Ігри триватимуть понад три тижні.

Офіційна делегація збірної України на Олімпійські ігри-2024: