Збірна України зі спортивної стрільби визначилася зі складом на Олімпіаду-2024 — деталі

Українська збірна зі спортивної стрільби змагатиметься у десяти дисциплінах на Олімпіаді-2024, адже кожен спортсмен у кульовій стрільбі має право заявитися на два старти у своєму виді зброї.

Стрільці збірної України здобули шість олімпійських ліцензій

Протягом кваліфікаційного періоду, що тривав від серпня 2022 року, стрільці збірної України здобули шість олімпійських ліцензій. Зазначимо, що ліцензії зі спортивної стрільби носять неіменний характер — спортсмени, що їх здобувають, не гарантують собі участі в Олімпіаді.

Відтак рішення про вибір остаточного складу в кожній із дисциплін припадав на тренерський штаб збірної України.

З шести спортсменів, які вигравали ліцензії України, у Парижі не змагатиметься Денис Кушніров — він виборював путівку в стрільбі зі швидкісного пістолета з 25 метрів. У складі збірної його замінив Віктор Банькін.

Хто представлятиме Україну в кульовій стрільбі на Олімпіаді-2024?

Пістолет (10 м, 25 м, змішаний командний турнір 10 м): Олена Костевич, Максим Городинець, Віктор Банькін, Павло Коростильов

Гвинтівка (10 м, 50 м з трьох положень): Сергій Куліш

Скіт: Ірина Маловічко

Що відомо про склад збірної України?

На шостих Іграх поспіль країну представлятиме Олена Костевич, триразова бронзова медалістка та володарка "золота" Афін-2004 у пневматичному пістолеті з 10 метрів.

Досвід виступів на Олімпійських іграх також мають Ірина Маловічко, Павло Коростильов та Сергій Куліш, володар "срібла" Ріо-2016 у стрільбі з пневматичної гвинтівки (10 м).

Дебютуватимуть на Іграх Віктор Банькін, призер чемпіонатів світу та Європи (сумарно — чотири "бронзи"), та 25-річний Максим Городинець, чемпіон світу-2022 у змішаному командному турнірі зі швидкісного пістолета (25 м).

Збірна України оголосила заявку на Олімпійські ігри. Хто увійшов до команди

Керманич "синьо-жовтих" узяв на підготовку до Олімпійських ігор 22-х футболістів. Перед стартом на футбольному турнірі Олімпіади Ротань змушений буде відсіяти чотирьох зайвих.

Базовим клубом збірної України став донецький "Шахтар". До лав олімпійської команди отримали виклик отримали п'ятеро "гірників". По три представники в збірній Ротаня мають "Олександрія" і львівський "Рух". Київське "Динамо" делегувало двох виконавців.

Склад олімпійської збірної України на фінальному етапі підготовки до Ігор-2024: