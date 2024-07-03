Сборная Украины по спортивной стрельбе определилась с составом на Олимпиаду-2024
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Сборная Украины по спортивной стрельбе определилась с составом на Олимпиаду-2024

Сборная Украины по спортивной стрельбе
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Источник:  Суспільне

Украинская сборная по спортивной стрельбе сразится в десяти дисциплинах на Олимпиаде-2024, ведь каждый спортсмен в пулевой стрельбе имеет право заявиться на два старта в своем виде оружия.

Главные тезисы

  • В Париже украинскую команду представят как опытные украинские спортсмены, так и новые таланты в спортивной стрельбе.
  • Лицензии украинским спортсменам обеспечивают возможность участия в Олимпиаде, но не гарантируют безусловного включения в сборную.
  • Тренерский штаб сыграл немаловажную роль в выборе окончательного состава сборной Украины по спортивной стрельбе для участия в Олимпиаде-2024.

Стрельцы сборной Украины получили шесть олимпийских лицензий

В течение квалификационного периода, продолжавшегося с августа 2022 года, стрелки сборной Украины получили шесть олимпийских лицензий. Отметим, что лицензии по спортивной стрельбе носят неименный характер — приобретаемые ими спортсмены не гарантируют себе участия в Олимпиаде.

Следовательно, решение о выборе окончательного состава в каждой из дисциплин приходилось на тренерский штаб сборной Украины.

Из шести спортсменов, которые выигрывали лицензии Украины, в Париже не сразится Денис Кушниров — он боролся за путевку в стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров. В составе сборной его заменил Виктор Банькин.

Кто будет представлять Украину в пулевой стрельбе на Олимпиаде-2024?

  • Пистолет (10 м, 25 м, смешанный командный турнир 10 м): Елена Костевич, Максим Городинец, Виктор Банькин, Павел Коростылев

  • Винтовка (10 м, 50 м из трех положений): Сергей Кулиш

  • Скит: Ирина Маловичко

Что известно о составе сборной Украины?

  • На шестых Играх подряд страну будет представлять Елена Костевич, трехкратная бронзовая медалистка и обладательница "золота" Афин-2004 в пневматическом пистолете с 10 метров.

  • Опыт выступлений на Олимпийских играх также имеют Ирина Маловичко, Павел Коростилев и Сергей Кулиш, обладатель "серебра" Рио-2016 в стрельбе из пневматической винтовки (10 м).

  • Будут дебютировать на Играх Виктор Банькин, призер чемпионатов мира и Европы (суммарно — четыре "бронзы"), и 25-летний Максим Городинец, чемпион мира-2022 в смешанном командном турнире по скоростному пистолету (25 м).

Сборная Украины объявила заявку на олимпийские игры. Кто вошел в команду

Наставник "сине-желтых" взял на подготовку к Олимпийским играм 22-х футболистов. Перед стартом на футбольном турнире Олимпиады Ротань вынужден будет отсеять четырех лишних.

Базовым клубом сборной Украины стал донецкий "Шахтер". В ряды олимпийской команды получили вызов получили пятеро "горняков". По три представителя в сборной Ротаня имеют "Александрия" и львовский "Движение". Киевское "Динамо" делегировало двух исполнителей.

Состав олимпийской сборной Украины на финальном этапе подготовки к Играм-2024:

  • Вратари: Кинарейкин, Фесюн, Ермаков

  • Защитники: Таловеров, Батагов, Крупский, Павлюк, Мартынюк, Сыч, Салюк

  • Полузащитники: Хлань, Рубчинский, Шулянский, Брагару, Михайленко, Великан, Федор, Криськив, Сигеев, Очеретько

  • Нападающие: Краснопир, Сикан

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