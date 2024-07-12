Национальный олимпийский комитет обнародовал полный список спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже.
Главные тезисы
- Украина представит 140 спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже в 23 видах спорта.
- Самое большое представительство украинцев будет в легкой атлетике, футболе, прыжках в воду, гребле и борьбе.
- Имена известных украинских спортсменов, таких как Жан Беленюк и Элина Свитолина, также присутствуют в списке.
- Делегация Украины на Олимпийских играх-2024 готова к новым достижениям и целям по улучшению результатов.
- Олимпиада-2024 в Париже начнется 26 июля и продлится более трех недель, предоставляя украинским спортсменам возможность проявить свой талант и мастерство.
Что известно о списке украинских спортсменов для участия в Олимпиаде в Париже
Участие в летних Олимпийских играх примет 140 украинских спортсменов.
Наибольшее представительство у Украины будет в легкой атлетике (25 спортсменов), футболе (18), а также в прыжках в воду, гребле и борьбе (по 9).
В частности, обладатель единственного украинского "золота" на Играх в Токио Жан Беленюк снова сразится в греко-римской борьбе.
Попытаются улучшить результаты теннисистка Элина Свитолина и легкоатлетка Ярослава Магучих, взявших тогда по бронзовой награде.
Украинские спортсмены будут соревноваться в 23-х видах спорта.
Олимпиада-2024 начнется 26 июля. В этом году Игры будут продолжаться более трех недель.
Официальная делегация сборной Украины на Олимпийские игры-2024:
бадминтон: Полина Бугрова
бокс: Айдер Абдураимов, Дмитрий Ловчинский, Александр Хижняк
борьба: Алина Грушина, Юрий Идзинский, Ирина Коляденко, Оксана Ливач, Василий Михайлов, Мурази Мчедлидзе, Татьяна Сова (свободная борьба), Жан Беленюк, Парвиз Насибов (греко-римская)
брейкинг: Екатерина Павленко, Анна Пономаренко, Олег Кузнецов
тяжелая атлетика: Камила Конотоп
велоспорт: Яна Беломоина, Юлия Бирюкова, Александр Гудыма, Анатолий Будяк
гребной слалом: Виктория Усс
академическая гребли: Дарья Верхосмотр, Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Станислав Ковалев, Анастасия Коженкова, Игорь Хмара
гребли на байдарках и каноэ: Павел Алтухов, Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Мария Повх, Анастасия Рыбачок, Иван Семыкин, Игорь Трунов
спортивная гимнастика: Олег Верняев, Илья Ковтун, Анна Лащевская, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Назар Чепурной
художественная гимнастика: Диана Баева, Мария Высочанская, Алина Мельник, Таисия Онофрийчук, Валерия Перемета, Кира Ширыкина
дзюдо: Дарья Белодид, Кристина Гоман, Елизавета Литвиненко, Дильшот Халматов, Богдан Ядов
легкая атлетика: Иван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Виталий Бутрим, Ирина Геращенко, Игорь Главан, Даниил Даниленко, Олег Дорощук, Ирина Климец, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михаил Кохан, Владислав Лавский, Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Татьяна Людмила Оляновская, Александр Погорелко, Андрей Проценко, Анна Рыжикова, Мария Сахарук, Елена Собчук, Виктория Ткачук, Артур Фельфнер, Анна Шевчук, Марьяна Шостак
плавание: Владислав Бухов, Александр Желтяков, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Ника Шарафутдинова
синхронное плавание: Владислава Алексиева, Марина Алексеева
скалолазание: Ярослав Ткач, Евгения Казбекова
прыжки в воду: Ксения Байло, Кирилл Болюх, Марк Гриценко, Виктория Кесарь, Олег Колодий, Даниил Коновалов, София Лискун, Анна Письменская, Алексей Середа
стрельба из лука: Вероника Марченко, Михаил Усач
пулевая стрельба: Виктор Банькив, Максим Городинец, Павел Коростылев, Елена Костевич, Сергей Кулиш
стендовая стрельба: Ирина Маловичко
современное пятиборье: Александр Товкай, Владислав Чекан, Валерия Перемыкина
теннис: Ангелина Калинина, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская
настольный теннис: Саломея Братейко, Ярослав Жмуденко, Маргарита Песоцкая
фехтование: Джоан Фейби Бежура, Алина Комащук, Елена Кровацкая, Елена Кривицкая, Ольга Харлан, Влада Харькова
футбол: Арсений Батагов, Максим Брагару, Владислав Великан, Георгий Ермаков, Дмитрий Крыськив, Илья Крупский, Игорь Краснопир, Александр Мартынюк, Николай Михайленко, Олег Очеретько, Валентин Рубчинский, Владимир Салюк, Даниил Сикан, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Олег Федор, Кирилл Фесюн, Максим Хлань
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