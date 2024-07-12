Национальный олимпийский комитет обнародовал полный список спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже.

Что известно о списке украинских спортсменов для участия в Олимпиаде в Париже

Участие в летних Олимпийских играх примет 140 украинских спортсменов.

Наибольшее представительство у Украины будет в легкой атлетике (25 спортсменов), футболе (18), а также в прыжках в воду, гребле и борьбе (по 9).

В частности, обладатель единственного украинского "золота" на Играх в Токио Жан Беленюк снова сразится в греко-римской борьбе.

Попытаются улучшить результаты теннисистка Элина Свитолина и легкоатлетка Ярослава Магучих, взявших тогда по бронзовой награде.

Украинские спортсмены будут соревноваться в 23-х видах спорта.

Дзюдоистка Кристина Гоман

Олимпиада-2024 начнется 26 июля. В этом году Игры будут продолжаться более трех недель.

Официальная делегация сборной Украины на Олимпийские игры-2024: