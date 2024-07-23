Олимпиада-2024. Кто из украинских медалистов предыдущих игр выступит в Париже

Олимпийская сборная Украины будет представлена в Париже-2024 в составе 140 спортсменов.

Кто из украинских медалистов предыдущих Олимпиад выступит на Играх-2024

Медали Игр в истории Украины получали 188 спортсменов, 21 из них выступит в Париже и попытается снова сойти на пьедестал в 12 видах спорта.

В составе сборной только один спортсмен будет соревноваться на Олимпиаде-2024 в статусе действующего чемпиона — Жан Беленюк выиграл "золото" в весе 87 кг греко-римской борьбы. Однако на Играх в Париже будут представлены и другие призеры предыдущих Олимпиад.

Кто из украинских олимпийских медалистов выступит на Играх-2024:

Бокс

"Серебро": Александр Хижняк (2021, до 75 кг)

Борьба

"Золото": Жан Беленюк (2021, греко-римская борьба, 87 кг)

"Серебро": Парвиз Насибов (2021, греко-римская борьба, 67 кг), Жан Беленюк (2016, греко-римская борьба, 85 кг)

"Бронза": Ирина Коляденко (2021, вольная борьба, 62 кг)

Академическая гребли

"Золото": Анастасия Коженкова (2012, парная четверка)

Гребля на байдарках и каноэ

"Серебро": Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (2021, каноэ-двойка, 500 м)

"Бронза": Людмила Лузан (2021, каноэ-одиночка, 200 м)

Cпортивная гимнастика

"Золото": Олег Верняев (2016, параллельные брусья)

"Серебро": Олег Верняев (2016, личное многоборье)

"Бронза": Игорь Радивилов (2012, опорный скачок)

Дзюдо

"Бронза": Дарья Билодид (2021, 48 кг)

Плавание

"Серебро": Михаил Романчук (2021, 1500 м свободным стилем)

"Бронза": Михаил Романчук (2021, 800 м вольным стилем)

Артистическое плавание

"Бронза": Марина и Владислава Алексеи (групповой турнир)

Стрельба

"Золото": Елена Костевич (2004, пневматический пистолет, 10 м)

"Серебро": Сергей Кулиш (2016, винтовка, 10 м)

"Бронза": Елена Костевич (2012, пневматический пистолет, 10 м; 2012, пистолет, 25 метров; 2020, смешанный турнир по пневматическому пистолету, 10 м).

Теннис

"Бронза": Элина Свитолина (2021, одиночный разряд)

Фехтование

"Золото": Ольга Харлан (2008, командная сабля)

"Серебро": Ольга Харлан, Алина Комащук и Елена Кровацкая (2016, командная сабля)

"Бронза": Ольга Харлан (2012, индивидуальная сабля; 2016, индивидуальная сабля)

Что известно об Олимпиаде-2024

Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48 дисциплинах.

Наибольшее представительство на Играх-2024 у Украины будет в легкой атлетике — 25 спортсменов.

Украина выступит на Олимпиаде в Париже только в одном игровом виде — футболе. Это дебют команды на уровне олимпийских игр. Впервые в истории Украины также будет представительство в брейкинге и скалолазании.