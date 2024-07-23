Олимпиада-2024. Кто из украинских медалистов предыдущих игр выступит в Париже

Олимпийская сборная Украины будет представлена в Париже-2024 в составе 140 спортсменов.
Главные тезисы
- На Олимпиаде-2024 в Париже Украина будет представлена 140 спортсменами, из которых 21 - медалисты предыдущих игр.
- Среди украинских участников на Играх-2024 есть как действующие чемпионы, так и призеры предыдущих Олимпиад, в том числе Жан Беленюк, Олег Верняев, Дарья Билодид и другие.
- Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, на которой участвуют 10,5 тысячи спортсменов в 48 дисциплинах.
- Украина будет представлена в легкой атлетике 25 спортсменами, а также в футболе, брейкинге и скалолазании впервые в истории олимпийских игр.
Кто из украинских медалистов предыдущих Олимпиад выступит на Играх-2024
Медали Игр в истории Украины получали 188 спортсменов, 21 из них выступит в Париже и попытается снова сойти на пьедестал в 12 видах спорта.
В составе сборной только один спортсмен будет соревноваться на Олимпиаде-2024 в статусе действующего чемпиона — Жан Беленюк выиграл "золото" в весе 87 кг греко-римской борьбы. Однако на Играх в Париже будут представлены и другие призеры предыдущих Олимпиад.
Кто из украинских олимпийских медалистов выступит на Играх-2024:
Бокс
"Серебро": Александр Хижняк (2021, до 75 кг)
Борьба
"Золото": Жан Беленюк (2021, греко-римская борьба, 87 кг)
"Серебро": Парвиз Насибов (2021, греко-римская борьба, 67 кг), Жан Беленюк (2016, греко-римская борьба, 85 кг)
"Бронза": Ирина Коляденко (2021, вольная борьба, 62 кг)
Академическая гребли
"Золото": Анастасия Коженкова (2012, парная четверка)
Гребля на байдарках и каноэ
"Серебро": Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (2021, каноэ-двойка, 500 м)
"Бронза": Людмила Лузан (2021, каноэ-одиночка, 200 м)
Cпортивная гимнастика
"Золото": Олег Верняев (2016, параллельные брусья)
"Серебро": Олег Верняев (2016, личное многоборье)
"Бронза": Игорь Радивилов (2012, опорный скачок)
Дзюдо
"Бронза": Дарья Билодид (2021, 48 кг)
Плавание
"Серебро": Михаил Романчук (2021, 1500 м свободным стилем)
"Бронза": Михаил Романчук (2021, 800 м вольным стилем)
Артистическое плавание
"Бронза": Марина и Владислава Алексеи (групповой турнир)
Стрельба
"Золото": Елена Костевич (2004, пневматический пистолет, 10 м)
"Серебро": Сергей Кулиш (2016, винтовка, 10 м)
"Бронза": Елена Костевич (2012, пневматический пистолет, 10 м; 2012, пистолет, 25 метров; 2020, смешанный турнир по пневматическому пистолету, 10 м).
Теннис
"Бронза": Элина Свитолина (2021, одиночный разряд)
Фехтование
"Золото": Ольга Харлан (2008, командная сабля)
"Серебро": Ольга Харлан, Алина Комащук и Елена Кровацкая (2016, командная сабля)
"Бронза": Ольга Харлан (2012, индивидуальная сабля; 2016, индивидуальная сабля)
Что известно об Олимпиаде-2024
Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48 дисциплинах.
Наибольшее представительство на Играх-2024 у Украины будет в легкой атлетике — 25 спортсменов.
Украина выступит на Олимпиаде в Париже только в одном игровом виде — футболе. Это дебют команды на уровне олимпийских игр. Впервые в истории Украины также будет представительство в брейкинге и скалолазании.
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