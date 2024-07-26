Леди Гага спела на открытии Олимпиады-2024 в Париже — видео

В Париже вечером 26 июля началась церемония открытия летней Олимпиады. Леди Гага уже феерически выступила с французской песней и успела попасть в скандал.

Леди Гага попала в скандал на открытии Олимпиады в Париже

Певица вышла на импровизированную сцену в черном боде и исполнила песню на французском языке. Она танцевала, играла на рояле и даже успела несколько раз частично сменить свой концертный образ.

Леди Гага в Париже

И пока фаны увлекаются пением и выступлением артистки, французы начали свирепствовать.

Леди Гага в Париже

Дело в том, что граждане Франции оказались недовольны тем, что Олимпиаду в Париже открывает артистка из США. По мнению некоторых пользователей, она пела с упором.

Некоторые утверждают, что на месте Гаги должна быть артистка именно из Франции.

Леди Гага в Париже

Разве у Франции нет певцов? Почему Леди Гага — лучший выбор для исполнения песни на французском языке? — цитирует мнение недовольных зрителей издания LADbibl.

Также стало известно, что за свое выступление Леди Гага ничего не получила. Ни она, ни Селин Дион, тоже должна появиться на открытии Олимпиады, не смогут заработать этими выступлениями.

Вопреки некоторым сообщениям СМИ, музыканты, выступающие на церемониях Игр в Париже в 2024 году, не получат гонорар за свои услуги, — сообщили организаторы. Поделиться

В Париже стартовала Олимпиада-2024

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Старт Олимпиады-2024 в Париже

Впервые в истории церемония открытия Олимпиады пройдет не на стадионе, а вдоль всего города.

206 команд стран-участниц Игр-2024 на лодках проплывут шесть километров по реке Сена через центр города к Эйфелевой башне и финишируют перед площадью Трокадеро, где состоится остальная церемония и финальное шоу открытия Игр-2024.

Украину представляют 140 атлетов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта.Флаг Украины будут нести теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.