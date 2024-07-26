Леди Гага спела на открытии Олимпиады-2024 в Париже — видео

В Париже вечером 26 июля началась церемония открытия летней Олимпиады. Леди Гага уже феерически выступила с французской песней и успела попасть в скандал.
Главные тезисы
- Леди Гага поразила выступлением на открытии Олимпиады-2024 в Париже, исполнив песню на французском языке.
- Французские зрители проявили недовольство из-за участия артистки из США и ее акцента при пении.
- Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже прошла на воде вдоль реки Сена к Эйфелевой башне.
- Украину на Олимпиаде-2024 представляют 140 атлетов, среди которых теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.
- Музыканты, выступающие на церемониях Игр в Париже в 2024 году, не получают гонорара за свои услуги.
Леди Гага попала в скандал на открытии Олимпиады в Париже
Певица вышла на импровизированную сцену в черном боде и исполнила песню на французском языке. Она танцевала, играла на рояле и даже успела несколько раз частично сменить свой концертный образ.
И пока фаны увлекаются пением и выступлением артистки, французы начали свирепствовать.
Дело в том, что граждане Франции оказались недовольны тем, что Олимпиаду в Париже открывает артистка из США. По мнению некоторых пользователей, она пела с упором.
Некоторые утверждают, что на месте Гаги должна быть артистка именно из Франции.
Разве у Франции нет певцов? Почему Леди Гага — лучший выбор для исполнения песни на французском языке? — цитирует мнение недовольных зрителей издания LADbibl.
Также стало известно, что за свое выступление Леди Гага ничего не получила. Ни она, ни Селин Дион, тоже должна появиться на открытии Олимпиады, не смогут заработать этими выступлениями.
Lady Gaga cantando em Francês na abertura dos jogos olímpicos de Paris. #ceremoniedouverture #OpeningCeremony #Paris2024 pic.twitter.com/zsxOUoJUtO— Dani (@danicomennta) July 26, 2024
В Париже стартовала Олимпиада-2024
В столице Франции Париже проходит торжественная церемония открытия ХХХІІІ летних Олимпийских игр. Церемонию впервые провели на воде.
Впервые в истории церемония открытия Олимпиады пройдет не на стадионе, а вдоль всего города.
206 команд стран-участниц Игр-2024 на лодках проплывут шесть километров по реке Сена через центр города к Эйфелевой башне и финишируют перед площадью Трокадеро, где состоится остальная церемония и финальное шоу открытия Игр-2024.
Украину представляют 140 атлетов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта.Флаг Украины будут нести теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-