Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с Олимпиады-2024. Какая причина
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с Олимпиады-2024. Какая причина

Национальный олимпийский комитет Украины
Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с Олимпиады-2024. Какая причина
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с Олимпийских игр-2024 по болезни.

Главные тезисы

  • Ангелина Калинина снялась с Олимпиады-2024 из-за поднявшейся температуры после дождливого дня в Париже.
  • Украина имеет наименьшее количество спортсменов в истории участия в Олимпийских играх, включая состав с 139 атлетами.
  • Несмотря на снятие, украинцы продолжают бороться за медали в различных видах спорта на Олимпиаде-2024.

Ангелина Калинина снялась с теннисного турнира Олимпиады-2024

Как сообщил Национальный олимпийский комитет Украины, из-за дождя и непогоды, которая была в Париже 27 июля, у теннисистки поднялась температура.

К сожалению, вчера долго находились на кортах, ожидая начала соревнований. Все время шел дождь, и сегодня утром я почувствовала боль в горле. Конечно, очень расстроилась, ведь сыграть на Олимпиаде и представлять свою страну, особенно в такое сложное время, это была большая мечта и честь для меня. Но все же решили не рисковать, чтобы не было осложнений, — объяснила спортсменка.

Ангелина Калинина должна была начать выступления на Олимпиаде еще в первый соревновательный день, однако из-за дождя все поединки на открытых кортах перенесли на 28 июля. Не соревновались другие украинские теннисистки — Даяна Ястремская и Марта Костюк.

28 июля Калинина должна была сыграть в первом матче против Аранчи Рус из Нидерландов, однако вместо нее будет играть австралийка Оливия Гадеки.

Что этому предшествовало

В состав сборной Украины на Олимпиаду Калинина попала, получив разрешение Международной федерации тенниса. Она не выполнила необходимое условие относительно достаточного количества матчей за национальную команду в олимпийский цикл.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа.

В этом году у Украины меньшее представительство в истории государства — всего 139 атлетов, если учесть снятие Калининой. По видам спорта украинцы лучше всего представлены в легкой атлетике — там 25 спортсменов. В тяжелой атлетике и бадминтоне только по одному.

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