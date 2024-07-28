Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с Олимпиады-2024. Какая причина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с Олимпийских игр-2024 по болезни.
Главные тезисы
- Ангелина Калинина снялась с Олимпиады-2024 из-за поднявшейся температуры после дождливого дня в Париже.
- Украина имеет наименьшее количество спортсменов в истории участия в Олимпийских играх, включая состав с 139 атлетами.
- Несмотря на снятие, украинцы продолжают бороться за медали в различных видах спорта на Олимпиаде-2024.
Ангелина Калинина снялась с теннисного турнира Олимпиады-2024
Как сообщил Национальный олимпийский комитет Украины, из-за дождя и непогоды, которая была в Париже 27 июля, у теннисистки поднялась температура.
Ангелина Калинина должна была начать выступления на Олимпиаде еще в первый соревновательный день, однако из-за дождя все поединки на открытых кортах перенесли на 28 июля. Не соревновались другие украинские теннисистки — Даяна Ястремская и Марта Костюк.
28 июля Калинина должна была сыграть в первом матче против Аранчи Рус из Нидерландов, однако вместо нее будет играть австралийка Оливия Гадеки.
Что этому предшествовало
В состав сборной Украины на Олимпиаду Калинина попала, получив разрешение Международной федерации тенниса. Она не выполнила необходимое условие относительно достаточного количества матчей за национальную команду в олимпийский цикл.
Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа.
В этом году у Украины меньшее представительство в истории государства — всего 139 атлетов, если учесть снятие Калининой. По видам спорта украинцы лучше всего представлены в легкой атлетике — там 25 спортсменов. В тяжелой атлетике и бадминтоне только по одному.
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