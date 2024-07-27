Олимпиада-2024. Сборная Украины по футболу одержала победу в матче с Марокко

Сборная Украины по футболу сыграла второй матч на Олимпийских играх 27 июля. В поединке против Марокко украинцы вырвали победу — 2:1!
Главные тезисы
- Украинская сборная по футболу одержала победу над Марокко со счетом 2:1 на Олимпиаде-2024.
- Сборная Украины занимает третье место в группе B после победы над Марокко и готовится к следующим матчам.
- Важным моментом матча стал гол защитника Валентина Рубчинского, который стал первым для Украины на Олимпийских играх по футболу.
- Следующий матч сборной Украины против Аргентины станет ключевым в борьбе за выход в плей-офф.
- После поражения от Ирака на старте, Украина сумела победить Марокко, что открывает новые перспективы для команды.
Первая победа Украины на Олимпиаде по футболу
Украина начала Олимпиаду-2024 с поражения Ираком (1:2). При этом украинцы открыли счет в игре, однако в итоге проиграли поединок.
Украинцы открыли счет в середине первого тайма. На 22-й минуте прострел Максима Брагару с фланга замкнул Дмитрий Крыськив.
В первом тайме острые моменты создавали только украинцы. Дважды пробивал по воротам Марокко полузащитник Максим Хлань — его удары парировал голкипер. А в конце первого тайма после подачи Криськив пробивал Арсений Батагов, но мяч после удара защитника прошел над воротами.
А вот после перерыва уже Марокко начало создавать моменты у ворот Украины. Сначала Ашраф Хакими, а затем и Биляль эль-Ханнус пробивали над воротами.
В конце концов Марокко смогло сравнять счет в середине первого тайма. Владимир Салюк нарушил правила в штрафной. Впоследствии защитника наказали удалением за фол последней надежды, а форвард Суфьян Рахими реализовал 11-метровый.
Последние минуты матча прошли по активности сборной Марокко. Однако реализовать численное преимущество представители Африки не смогли.
А вот Украина вырвала победу! На 90+8 минуте прострел фланга замкнул Игорь Краснопир. Арбитры просматривали эпизод на предмет VAR, но в итоге его засчитали.
Олимпийские игры-2024. 2-й тур
Украина — Марокко 2:1
Голы: Криськив, 22, Краснопир, 90+8 — Рахими, 64 (пенальти)
Перед заключительным туром Украина идет на третьем месте с 3 очками.
Турнирная таблица группы B
Аргентина — 3 очка (2 матча), 4:3 (разница голов)
Марокко — 3 (2), 3:3
Украина — 3 (2), 3:3
Ирак — 3 (2), 3:4
Расписание матчей группы Украины на Олимпиаде-2024 по футболу
Вторник, 30 июля. 18:00. Марокко — Ирак (3-й тур)
Вторник, 30 июля. 18:00. Украина — Аргентина (3-й тур)
Украина проиграла Ираку на старте Олимпийских игр в Париже
"Сине-желтые" открыли счет, но дважды пропустили в ответ.
Старту подопечных Руслана Ротаня на Играх-2024 предшествовал скандальный матч группы В, в котором Марокко победило Аргентину со счетом 2:1. Следовательно, Украина могла становиться лидером квартета после первого тура в случае победы с разницей в два или более мячей.
Первый острый удар по воротам Ирака наносил Николай Михайленко. Хавбек целился в дальний угол, но мяч парировал голкипер соперников.
Первый тайм подопечные Ротаня могли завершать голом Ильи Крупского. Тот протащил мяч в зрелищном проходе, но пробил у голкипера Хуссейна Хассана — на перерыв команды шли по "сухому" счету.
После моментов Даниила Сикана и Арсения Батагова мяч наконец-то оказался в воротах сборной Ирака на 53-й минуте. После розыгрыша штрафного на добивании результативно сыграл Валентин Рубчинский, ставший автором первого в истории Украины гола на Олимпийских играх.
Преимущество украинцев не продержалось и пяти минут, прежде чем арбитр назначил пенальти в ворота Кирилла Фесюна. 11-метровый реализовал Айман Хуссейн — 1:1.
На 75-й минуте Украина уже уступала разнице в один мяч. Ирак вышел вперед благодаря голу Али Джасима, пробившему из-под нескольких защитников "сине-желтых" и установившему финальный счет матча — 1:2.
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