Олимпиада-2024. Сборная Украины по футболу одержала победу в матче с Марокко

Сборная Украины по футболу сыграла второй матч на Олимпийских играх 27 июля. В поединке против Марокко украинцы вырвали победу — 2:1!

Первая победа Украины на Олимпиаде по футболу

Украина начала Олимпиаду-2024 с поражения Ираком (1:2). При этом украинцы открыли счет в игре, однако в итоге проиграли поединок.

Второй поединок на турнире Украина играла против Марокко. В случае поражения в игре, украинцы досрочно упускали бы шансы на выход в плейоф. Любой другой результат, в частности победа, оставляли бы "сине-желтых" в борьбе за проход в четвертьфинал. Поделиться

Украинцы открыли счет в середине первого тайма. На 22-й минуте прострел Максима Брагару с фланга замкнул Дмитрий Крыськив.

В первом тайме острые моменты создавали только украинцы. Дважды пробивал по воротам Марокко полузащитник Максим Хлань — его удары парировал голкипер. А в конце первого тайма после подачи Криськив пробивал Арсений Батагов, но мяч после удара защитника прошел над воротами.

А вот после перерыва уже Марокко начало создавать моменты у ворот Украины. Сначала Ашраф Хакими, а затем и Биляль эль-Ханнус пробивали над воротами.

В конце концов Марокко смогло сравнять счет в середине первого тайма. Владимир Салюк нарушил правила в штрафной. Впоследствии защитника наказали удалением за фол последней надежды, а форвард Суфьян Рахими реализовал 11-метровый.

Несмотря на то, что Украина осталась в меньшинстве, "сине-желтые" пытались вернуть победный результат. В частности, один момент имел форвард Олег Краснопир, который пробил прямо в ноги вратарю. Поделиться

Последние минуты матча прошли по активности сборной Марокко. Однако реализовать численное преимущество представители Африки не смогли.

А вот Украина вырвала победу! На 90+8 минуте прострел фланга замкнул Игорь Краснопир. Арбитры просматривали эпизод на предмет VAR, но в итоге его засчитали.

Олимпийские игры-2024. 2-й тур

Украина — Марокко 2:1

Голы: Криськив, 22, Краснопир, 90+8 — Рахими, 64 (пенальти)

Перед заключительным туром Украина идет на третьем месте с 3 очками.

Турнирная таблица группы B

Аргентина — 3 очка (2 матча), 4:3 (разница голов) Марокко — 3 (2), 3:3 Украина — 3 (2), 3:3 Ирак — 3 (2), 3:4

Расписание матчей группы Украины на Олимпиаде-2024 по футболу

Вторник, 30 июля. 18:00. Марокко — Ирак (3-й тур)

Вторник, 30 июля. 18:00. Украина — Аргентина (3-й тур)

Украина проиграла Ираку на старте Олимпийских игр в Париже

"Сине-желтые" открыли счет, но дважды пропустили в ответ.

Старту подопечных Руслана Ротаня на Играх-2024 предшествовал скандальный матч группы В, в котором Марокко победило Аргентину со счетом 2:1. Следовательно, Украина могла становиться лидером квартета после первого тура в случае победы с разницей в два или более мячей.

Первый острый удар по воротам Ирака наносил Николай Михайленко. Хавбек целился в дальний угол, но мяч парировал голкипер соперников.

После получаса игрового времени супершанс не реализовал Максим Хлань. Максим Брагару отдавал партнеру под удар во вратарской, но вингер "сине-желтых" с нескольких метров не попал в открытый угол. Поделиться

Первый тайм подопечные Ротаня могли завершать голом Ильи Крупского. Тот протащил мяч в зрелищном проходе, но пробил у голкипера Хуссейна Хассана — на перерыв команды шли по "сухому" счету.

После моментов Даниила Сикана и Арсения Батагова мяч наконец-то оказался в воротах сборной Ирака на 53-й минуте. После розыгрыша штрафного на добивании результативно сыграл Валентин Рубчинский, ставший автором первого в истории Украины гола на Олимпийских играх.

Преимущество украинцев не продержалось и пяти минут, прежде чем арбитр назначил пенальти в ворота Кирилла Фесюна. 11-метровый реализовал Айман Хуссейн — 1:1.