Сборная Украины по футболу неожиданно уступила Ираку в матче Олимпиады-2024
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Сборная Украины по футболу неожиданно уступила Ираку в матче Олимпиады-2024

Украина
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Источник:  Суспільне. Спорт

Сборная Украины по футболу провела свой дебютный матч на Олимпийских играх 24 июля. Во французском Лионе "сине-желтые" минимально уступили Ирак — 1:2.

Главные тезисы

  • Сборная Украины по футболу потерпела поражение от Ирака со счетом 1:2 на Олимпиаде-2024 в дебютном матче.
  • Первый гол в истории Украины на Олимпийских играх забил Валентин Рубчинский.
  • Прогноз букмекеров указывает на тяжелую борьбу за второе место в группе между Украиной и Марокко.
  • Сборная Ирака считается аутсайдером группы, а Аргентина является основным фаворитом.
  • Украина имеет шанс на успех в последующих матчах, несмотря на стартовое поражение.

Украина проиграла Ираку на старте Олимпийских игр в Париже

"Сине-желтые" открыли счет, но дважды пропустили в ответ.

Старту подопечных Руслана Ротаня на Играх-2024 предшествовал скандальный матч группы В, в котором Марокко победило Аргентину со счетом 2:1. Следовательно, Украина могла становиться лидером квартета после первого тура в случае победы с разницей в два или более мячей.

Первый острый удар по воротам Ирака наносил Николай Михайленко. Хавбек целился в дальний угол, но мяч парировал голкипер соперников.

После получаса игрового времени супершанс не реализовал Максим Хлань. Максим Брагару отдавал партнеру под удар во вратарской, но вингер "сине-желтых" с нескольких метров не попал в открытый угол.

Первый тайм подопечные Ротаня могли завершать голом Ильи Крупского. Тот протащил мяч в зрелищном проходе, но пробил у голкипера Хуссейна Хассана — на перерыв команды шли по "сухому" счету.

После моментов Даниила Сикана и Арсения Батагова мяч наконец-то оказался в воротах сборной Ирака на 53-й минуте. После розыгрыша штрафного на добивании результативно сыграл Валентин Рубчинский, ставший автором первого в истории Украины гола на Олимпийских играх.

Преимущество украинцев не продержалось и пяти минут, прежде чем арбитр назначил пенальти в ворота Кирилла Фесюна. 11-метровый реализовал Айман Хуссейн — 1:1.

На 75-й минуте Украина уже уступала разнице в один мяч. Ирак вышел вперед благодаря голу Али Джасима, пробившему из-под нескольких защитников "сине-желтых" и установившему финальный счет матча — 1:2.

Олимпийские игры-2024. 1-й тур

Ирак — Украина 2:1

Голы: Хуссейн (пен.), 57, Джасим, 75 — Рубчинский, 53

Группа В: турнирная таблица после первого тура

Марокко — 3 очка (1 матч), 2:1 (разница голов)

Ирак — 3 (1), 2:1

Аргентина — 0 (1), 1:2

Украина — 0 (1), 1:2

В матче второго тура 27 июля сборную Украины ожидает матч с олимпийской командой Марокко. Ирак в тот же день будет играть с Аргентиной.

Прогноз букмекеров

Букмекеры называют Аргентину главным фаворитом группы В. Ее победа в квартете с последующим проходом в плей-офф оценивается только в 1,45. А вот Украины ждет тяжелая и почти равная борьба за второе место с Марокко.

У команды Украины немного лучшие шансы на первое место — 4,00 против 4,50 на африканцев. В свою очередь, Ирак считается откровенным аутсайдером квартета. Коэффициент на победу азианцев в группе составляет 39,00.

При этом аргентинцы являются одними из трех главных фаворитов всего турнира. Главными конкурентами "Альбиселеста" считаются Франция и Испания.

Что интересно, шансы Марокко на золото значительно выше, чем у Украины, хотя в группе коэффициент успеха "сине-желтых" ниже. Команда Ротаня считается всего восьмым по силе претендентом на золото.

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