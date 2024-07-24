Збірна України з футболу неочікувано поступилася Іраку в матчі Олімпіади-2024

Збірна України з футболу провела свій дебютний матч на Олімпійських іграх 24 липня. У французькому Ліоні "синьо-жовті" мінімально поступилися Іраку — 1:2.

Україна програла Іраку на старті Олімпійських ігор у Парижі

"Синьо-жовті" відкрили рахунок, але двічі пропустили у відповідь.

Старту підопічних Руслана Ротаня на Іграх-2024 передував скандальний матч групи В, в якому Марокко перемогло Аргентину з рахунком 2:1. Відтак Україна могла ставати лідером квартету після першого туру в разі перемоги з різницею у два або більше м'ячів.

Першого гострого удару по воротах Іраку завдавав Микола Михайленко. Хавбек цілив у дальній кут, але м'яч парирував голкіпер суперників.

Після пів години ігрового часу супершанс не реалізував Максим Хлань. Максим Брагару віддавав партнеру під удар у воротарській зоні, але вінгер "синьо-жовтих" з кількох метрів не поцілив у відкритий кут. Поширити

Перший тайм підопічні Ротаня могли завершувати голом Іллі Крупського. Той протягнув м'яч у видовищному проході, але пробив у голкіпера Хуссейна Хассана — на перерву команди йшли за "сухого" рахунку.

Після моментів Данила Сікана й Арсенія Батагова м'яч врешті опинився у воротах збірної Іраку на 53-й хвилині. Після розіграшу штрафного на добиванні результативно зіграв Валентин Рубчинський, який став автором першого в історії України голу на Олімпійських іграх.

Перевага українців не протрималася й п'яти хвилин, перш ніж арбітр призначив пенальті у ворота Кіріла Фесюна. 11-метровий реалізував Айман Хуссейн — 1:1.

На 75-й хвилині Україна вже поступалася з різницею в один м'яч. Ірак вийшов уперед завдяки голу Алі Джасіма, який пробив з-під кількох оборонців "синьо-жовтих" і встановив фінальний рахунок матчу — 1:2. Поширити

Олімпійські ігри-2024. 1-й тур

Ірак — Україна 2:1

Голи: Хуссейн (пен.), 57, Джасім, 75 — Рубчинський, 53

Група В: турнірна таблиця після першого туру

Марокко — 3 очки (1 матч), 2:1 (різниця голів)

Ірак — 3 (1), 2:1

Аргентина — 0 (1), 1:2

Україна — 0 (1), 1:2

У матчі другого туру 27 липня на збірну України очікує матч з олімпійською командою Марокко. Ірак у той самий день гратиме з Аргентиною.

Прогноз букмекерів

Букмекери називають Аргентину головним фаворитом групи В. Її перемога у квартеті з подальшим проходом у плей-оф оцінюється лише у 1,45. А ось на Україну чекає важка та майже рівна боротьба за друге місце із Марокко.

Команда України має трошки кращі шанси на перше місце — 4,00 проти 4,50 на африканців. У свою чергу Ірак вважається відвертим аутсайдером квартету. Коефіцієнт на перемогу азійців у групі становить аж 39,00.

При цьому аргентинці є одними із трьох головних фаворитів усього турніру. Головними конкурентами "альбіселесте" вважаються Франція та Іспанія.

Що цікаво, шанси Марокко на золото значно вищі ніж у України, хоча у групі коефіцієнт на успіх "синьо-жовтих" нижчий. Команда Ротаня вважається лише восьмим по силі претендентом на золото.