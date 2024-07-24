Олімпіада-2024. Збірна України з футболу гратиме з командою Іраку — де та коли дивитися

24 липня о 20.00 українська збірна з футболу дебютує на Олімпійських іграх. Синьо-жовті змагатимуться з командою Іраку.
Головні тези:
- Збірна України гратиме з командою Іраку на Олімпіаді-2024 у Франції.
- Матч відбудеться 24 липня о 20:00. Трансляцію гри можна буде дивитися на телеканалі Суспільне Спорт.
- Прогноз букмекерів вказує на те, що Україна має трошки кращі шанси на успіх, ніж Ірак, але обидві команди вважаються аутсайдерами у своїй групі.
- Шанси на золото для України на Олімпіаді-2024 оцінюються коефіцієнтом 24,00, в той час як головними фаворитами є Аргентина, Франція та Іспанія.
- Українські футболісти мають унікальну можливість продемонструвати свій талант на світовій спортивній арені Олімпійських ігор.
Дебют України у футболі на Олімпіаді
Програму Олімпійських ігор-2024 за два дні до її офіційного відкриття розпочинає турнір з чоловічого футболу. Перші матчі у цьому виді спорту відбудуться в різних містах Франції 24 липня.
Свій перший матч на турнірі, зокрема, зіграє і чоловіча збірна України — її суперником буде команда Іраку. Усього вісім матчів, тобто усі команди, буде проведено в першому турі.
Розклад трансляцій Олімпіади-2024 (середа, 24 липня) на Суспільне Спорт:
16:00. Аргентина — Марокко (телеканал і сайт Суспільне Спорт)
16:00. Узбекистан — Іспанія (сайт Суспільне Спорт)
18:00. Гвінея — Нова Зеландія (сайт Суспільне Спорт)
18:00. Єгипет — Домініканська Республіка (сайт Суспільне Спорт)
20:00. Ірак — Україна (телеканал і сайт Суспільне Спорт, місцеві телеканали Суспільного)
20:00. Японія — Парагвай (сайт Суспільне Спорт)
22:00. Франція — США (сайт Суспільне Спорт)
22:00. Малі — Ізраїль (сайт Суспільне Спорт)
Трансляція матчу Ірак — Україна
Передматчева студія розпочнеться о 19:15 — з ексклюзивними включеннями з Парижа та Ліона. Також одразу після гри — о 22:00 — дивіться післяматчеву студію з ексклюзивними коментарями футболістів та тренерів з Ліона.
Дивитися наживо матч Україна — Ірак можна буде на телеканалі Суспільне Спорт, сайті Суспільне Спорт та на місцевих телеканалах Суспільного. А також слухати трансляцію на Радіо Промінь.
Орієнтовні склади на матч Ірак — Україна
Ірак: Хассан — Алі, Натік, Тахсін, Саад — Мохаммед, Аль-Мухтар — Баєш, Амін, Джасім — Хуссейн
Україна: Фесюн — Крупський, Таловєров, Батагов, Мартинюк — Криськів — Брагару, Михайленко, Рубчинський, Хлань — Сікан
"Синьо-жовті" дебютують на Олімпійських іграх. Команда Ротаня завоювала путівку до Франції на минулорічному чемпіонаті Європи серед 21-річних, де дійшла до півфіналу турніру. Натомість "Леви Месопотамії" приїхали на Олімпіаду-2024 в статусі бронзового призера цьогорічного Кубка Азії U-23. Іракці вчетверте виступлять на літніх Іграх.
Прогноз букмекерів на футбольні змагання Олімпіади-2024
Букмекери називають Аргентину головним фаворитом групи В. Її перемога у квартеті з подальшим проходом у плей-оф оцінюється лише у 1,45. А ось на Україну чекає важка та майже рівна боротьба за друге місце із Марокко.
Команда України має трошки кращі шанси на перше місце — 4,00 проти 4,50 на африканців. У свою чергу Ірак вважається відвертим аутсайдером квартету. Коефіцієнт на перемогу азійців у групі становить аж 39,00.
При цьому аргентинці є одними із трьох головних фаворитів усього турніру. Головними конкурентами "альбіселесте" вважаються Франція та Іспанія.
Котирування на золоті медалі олімпійського турніру:
Франція — 3,20
Аргентина — 3,50
Іспанія — 3,50
Марокко — 10,00
Парагвай — 20,00
США — 22,00
Єгипет — 22,00
Україна — 24,00
Японія — 32,00
Малі — 32,00
Ізраїль — 40,00
Гвінея — 50,00
Узбекистан — 60,00
Ірак — 100,00
Нова Зеландія — 110,00
Домініканська Республіка — 150,00
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