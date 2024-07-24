Олімпіада-2024. Збірна України з футболу гратиме з командою Іраку — де та коли дивитися

24 липня о 20.00 українська збірна з футболу дебютує на Олімпійських іграх. Синьо-жовті змагатимуться з командою Іраку.

Дебют України у футболі на Олімпіаді

Програму Олімпійських ігор-2024 за два дні до її офіційного відкриття розпочинає турнір з чоловічого футболу. Перші матчі у цьому виді спорту відбудуться в різних містах Франції 24 липня.

Свій перший матч на турнірі, зокрема, зіграє і чоловіча збірна України — її суперником буде команда Іраку. Усього вісім матчів, тобто усі команди, буде проведено в першому турі.

Розклад трансляцій Олімпіади-2024 (середа, 24 липня) на Суспільне Спорт:

16:00. Аргентина — Марокко (телеканал і сайт Суспільне Спорт)

16:00. Узбекистан — Іспанія (сайт Суспільне Спорт)

18:00. Гвінея — Нова Зеландія (сайт Суспільне Спорт)

18:00. Єгипет — Домініканська Республіка (сайт Суспільне Спорт)

20:00. Ірак — Україна (телеканал і сайт Суспільне Спорт, місцеві телеканали Суспільного)

20:00. Японія — Парагвай (сайт Суспільне Спорт)

22:00. Франція — США (сайт Суспільне Спорт)

22:00. Малі — Ізраїль (сайт Суспільне Спорт)

Трансляція матчу Ірак — Україна

Передматчева студія розпочнеться о 19:15 — з ексклюзивними включеннями з Парижа та Ліона. Також одразу після гри — о 22:00 — дивіться післяматчеву студію з ексклюзивними коментарями футболістів та тренерів з Ліона.

Дивитися наживо матч Україна — Ірак можна буде на телеканалі Суспільне Спорт, сайті Суспільне Спорт та на місцевих телеканалах Суспільного. А також слухати трансляцію на Радіо Промінь.

Орієнтовні склади на матч Ірак — Україна

Ірак: Хассан — Алі, Натік, Тахсін, Саад — Мохаммед, Аль-Мухтар — Баєш, Амін, Джасім — Хуссейн

Україна: Фесюн — Крупський, Таловєров, Батагов, Мартинюк — Криськів — Брагару, Михайленко, Рубчинський, Хлань — Сікан

"Синьо-жовті" дебютують на Олімпійських іграх. Команда Ротаня завоювала путівку до Франції на минулорічному чемпіонаті Європи серед 21-річних, де дійшла до півфіналу турніру. Натомість "Леви Месопотамії" приїхали на Олімпіаду-2024 в статусі бронзового призера цьогорічного Кубка Азії U-23. Іракці вчетверте виступлять на літніх Іграх.

Прогноз букмекерів на футбольні змагання Олімпіади-2024

Букмекери називають Аргентину головним фаворитом групи В. Її перемога у квартеті з подальшим проходом у плей-оф оцінюється лише у 1,45. А ось на Україну чекає важка та майже рівна боротьба за друге місце із Марокко.

Команда України має трошки кращі шанси на перше місце — 4,00 проти 4,50 на африканців. У свою чергу Ірак вважається відвертим аутсайдером квартету. Коефіцієнт на перемогу азійців у групі становить аж 39,00.

При цьому аргентинці є одними із трьох головних фаворитів усього турніру. Головними конкурентами "альбіселесте" вважаються Франція та Іспанія.

Що цікаво, шанси Марокко на золото значно вищі ніж в України, хоча у групі коефіцієнт на успіх "синьо-жовтих" нижчий. Команда Ротаня вважається лише восьмим по силі претендентом на золото. Поширити

Котирування на золоті медалі олімпійського турніру: