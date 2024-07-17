Українець Коноплянка завершує футбольну кар'єру. В чому причина
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українець Коноплянка завершує футбольну кар'єру. В чому причина

Коноплнка
Джерело:  online.ua

Український футболіст Євген Коноплянка оголосив про завершення футбольної кар'єри.

Головні тези:

  • Євген Коноплянка оголосив про завершення футбольної кар'єри.
  • Після завершення кар'єри у футболі Коноплянка планує розвивати спортові проєкти, такі як скаутська агенція для футболістів та кіберспортивна організація
  • У кар'єрі Коноплянки 427 матчів, 74 забитих голи та 61 асист, а за збірну України він провів 86 матчів, забивши 21 гол та зробивши 15 асистів.
  • Євген Коноплянка грав за такі клуби як Дніпро, Шахтар, Севілья, Шальке 04 та Клуж, а також виступав за збірну України на Євро-2012 та 2016.
  • Він посідає третє місце за кількістю голів за збірну України, поступаючись тільки Андрію Шевченку та Андрію Ярмоленку.

Коноплянка завершує футбольну кар’єру

Про своє рішення відомий футболіст повідомив у Instagram.

Сьогодні поділюся з вами дечим дуже важливим. Футбол для мене — більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене, як людини, особистості та професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити знаходячись на футбольному полі.

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

Український футболіст

Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що прийняв рішення завершити професійну кар’єру. Тож дякую усім, хто пройшов зі мною цей шлях, усім хто розділяв зі мною радість перемог та сум поразок, усім хто слідкував за мною і підтримував на полі та поза ним, — сказав футболіст.

Коноплянка пообіцяв залишитися у спорті та розвивати круті проєкти:

  • Скаутську агенцію для футболістів @tbagency_, яку він заснував сумісно з Романом Зозулею. Місце, де будуть допомагати молодим талановитим хлопця здійснювати свої мрії

  • Кіберспортивну організацію @kono.ecf.

Євген Коноплянка: що відомо

Українець грав за Дніпро, Шахтар, іспанську Севілью та німецький Шальке 04. Останнім клубом Євгена став румунський Клуж.

У 2008 році Коноплянка дебютував за молодіжну збірну України. Також Євген грав за національну команду на Євро-2012 та 2016, через травму не зміг зіграти на Євро-2021 (перенесено через пандемію коронавірусу).

Всього у кар'єрі українця 427 матчів, у яких він забив 74 голи та відзначився 61 асистом. За збірну України гравець провів 86 матчів, забив 21 гол та віддав 15 результативних передач.

Євген посідає третє місце за кількістю голів за збірну поступаючись Андрію Шевченку та Андрію Ярмоленку.

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