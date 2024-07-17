Українець Коноплянка завершує футбольну кар'єру. В чому причина

Сьогодні поділюся з вами дечим дуже важливим. Футбол для мене — більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене, як людини, особистості та професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити знаходячись на футбольному полі.