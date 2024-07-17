Українець Коноплянка завершує футбольну кар'єру. В чому причина

Український футболіст Євген Коноплянка оголосив про завершення футбольної кар'єри.
Головні тези:
- Євген Коноплянка оголосив про завершення футбольної кар'єри.
- Після завершення кар'єри у футболі Коноплянка планує розвивати спортові проєкти, такі як скаутська агенція для футболістів та кіберспортивна організація
- У кар'єрі Коноплянки 427 матчів, 74 забитих голи та 61 асист, а за збірну України він провів 86 матчів, забивши 21 гол та зробивши 15 асистів.
- Євген Коноплянка грав за такі клуби як Дніпро, Шахтар, Севілья, Шальке 04 та Клуж, а також виступав за збірну України на Євро-2012 та 2016.
- Він посідає третє місце за кількістю голів за збірну України, поступаючись тільки Андрію Шевченку та Андрію Ярмоленку.
Коноплянка завершує футбольну кар’єру
Про своє рішення відомий футболіст повідомив у Instagram.
Коноплянка пообіцяв залишитися у спорті та розвивати круті проєкти:
Скаутську агенцію для футболістів @tbagency_, яку він заснував сумісно з Романом Зозулею. Місце, де будуть допомагати молодим талановитим хлопця здійснювати свої мрії
Кіберспортивну організацію @kono.ecf.
Євген Коноплянка: що відомо
Українець грав за Дніпро, Шахтар, іспанську Севілью та німецький Шальке 04. Останнім клубом Євгена став румунський Клуж.
У 2008 році Коноплянка дебютував за молодіжну збірну України. Також Євген грав за національну команду на Євро-2012 та 2016, через травму не зміг зіграти на Євро-2021 (перенесено через пандемію коронавірусу).
Всього у кар'єрі українця 427 матчів, у яких він забив 74 голи та відзначився 61 асистом. За збірну України гравець провів 86 матчів, забив 21 гол та віддав 15 результативних передач.
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