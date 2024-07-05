Український футболіст Довбик залишається грати за "Жирону"

Довбик продовжить грати за “Жирону”

За інформацією джерела, Артем Довбик щонайменше ще один сезон проведе у "Жироні".

Українець прийняв рішення не міняти команду у літнє трансферне вікно — він хоче зіграти з каталонцями у Лізі чемпіонів, а його сімʼя щаслива у Жироні.

Довбик вже попередив агентів, щоб вони не шукали йому нову команду. Керівництво "Жирони" також в курсі ситуації.

Цього літа український форвард відмовився від пропозиції мадридського "Атлетико", італійського "Наполі", англійського "Вест Гема" та клубу зі Саудівської Аравії.

Що відомо про успіх Артема Довбика

Довбик, який проводив перший сезон в іспанській Ла-Лізі, у складі "Жирони" забив 24 голи за сезон та випередив основного конкурента, норвежця Александер Серлота з "Вільярреал", на один забитий м'яч.

Найкращі бомбардири чемпіонату Іспанії (сезон 2023/24):

Артем Довбик ("Жирона") — 24 голи

Александр Серлот ("Вільярреал") — 23 голи

Джуд Беллінгем ("Реал") та Роберт Левандовські ("Барселона") — по 19 голів

Вирвати перемогу в боротьбі за найкращого бомбардира сезону Довбику вдалося завдяки хет-трику в останньому турі: українець забив три голи та обійшов Серлота. В останньому турі норвежець зазнав травми та завершив без гольових дій.

Артем став першим українцем та першим гравцем "Жирони", що завоював "трофей Пічічі" для найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії. Поширити

Довбик — другий українець в історії європейських топ-5 чемпіонатів, що став найкращим бомбардиром за підсумками сезону. Першим був Андрій Шевченко у чемпіонаті Італії за "Мілан" (сезони 1999/00 та 2003/04).