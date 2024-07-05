Украинский футболист Довбик остается играть за "Жирону"
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинский футболист Довбик остается играть за "Жирону"

Довбик
Читати українською
Источник:  AS

Форвард "Жироны", украинский футболист Артем Довбик принял решение остаться в испанском клубе.

Главные тезисы

  • Артем Довбик остается играть за “Жирону” в Испании, отказавшись от предложений других клубов.
  • Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 24 гола за сезон.
  • Довбик стал вторым украинцем в истории европейских топ-5 чемпионатов, ставшим лучшим бомбардиром, после Андрея Шевченко.

Довбик продолжит играть за "Жирону"

По информации источника, Артем Довбик, по меньшей мере, еще один сезон проведет в "Жироне".

Украинец принял решение не менять команду в летнее трансферное окно — он хочет сыграть с каталонцами в Лиге чемпионов, а его семья счастлива в Жироне.

Довбик предупредил агентов, чтобы они не искали ему новую команду. Руководство "Жироны" также в курсе ситуации.

Этим летом украинский форвард отказался от предложения мадридского "Атлетико", итальянского "Наполи", английского "Вест Гема" и клуба из Саудовской Аравии.

Что известно об успехе Артема Довбика

Довбик, который проводил первый сезон в испанской Ла-Лиге, в составе "Жироны" забил 24 гола за сезон и опередил основного конкурента норвежца Александер Серлота из "Вильярреал" на один забитый мяч.

Лучшие бомбардиры чемпионата Испании (сезон 2023/24):

  • Артем Довбик ("Жирона") — 24 гола

  • Александр Серлот ("Вильярреал") — 23 гола

  • Джуд Беллингем ("Реал") и Роберт Левандовски ("Барселона") — по 19 голов

Вырвать победу в борьбе за лучшего бомбардира сезона Довбику удалось благодаря хет-трику в последнем туре: украинец забил три гола и обошел Серлота. В последнем туре норвежец получил травму и завершил без голевых действий.

Артем стал первым украинцем и первым игроком "Жироны", завоевавшим "трофей Пичичи" для лучшего бомбардира чемпионата Испании.

Довбик — второй украинец в истории европейских топ-5 чемпионатов, ставший лучшим бомбардиром по итогам сезона. Первым был Андрей Шевченко в чемпионате Италии за "Милан" (сезоны 1999/00 и 2003/04).

24 гола Довбика — повтор рекорда результативности для украинцев в топ-5 европейских чемпионатов. Столько же забивал Шевченко в трех сезонах за "Милан".

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Артем Довбик после гола за "Жирону" вышел в лидеры бомбардиров Ла Лиги
Артем Довбик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский футболист Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании
Артем Довбик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинец Артем Довбык попал в рейтинг лучших игроков Ла Лиги
Артем Довбык

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?