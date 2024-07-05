Украинский футболист Довбик остается играть за "Жирону"

Форвард "Жироны", украинский футболист Артем Довбик принял решение остаться в испанском клубе.
Главные тезисы
- Артем Довбик остается играть за “Жирону” в Испании, отказавшись от предложений других клубов.
- Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 24 гола за сезон.
- Довбик стал вторым украинцем в истории европейских топ-5 чемпионатов, ставшим лучшим бомбардиром, после Андрея Шевченко.
Довбик продолжит играть за "Жирону"
По информации источника, Артем Довбик, по меньшей мере, еще один сезон проведет в "Жироне".
Украинец принял решение не менять команду в летнее трансферное окно — он хочет сыграть с каталонцами в Лиге чемпионов, а его семья счастлива в Жироне.
Довбик предупредил агентов, чтобы они не искали ему новую команду. Руководство "Жироны" также в курсе ситуации.
Этим летом украинский форвард отказался от предложения мадридского "Атлетико", итальянского "Наполи", английского "Вест Гема" и клуба из Саудовской Аравии.
Что известно об успехе Артема Довбика
Довбик, который проводил первый сезон в испанской Ла-Лиге, в составе "Жироны" забил 24 гола за сезон и опередил основного конкурента норвежца Александер Серлота из "Вильярреал" на один забитый мяч.
Лучшие бомбардиры чемпионата Испании (сезон 2023/24):
Артем Довбик ("Жирона") — 24 гола
Александр Серлот ("Вильярреал") — 23 гола
Джуд Беллингем ("Реал") и Роберт Левандовски ("Барселона") — по 19 голов
Вырвать победу в борьбе за лучшего бомбардира сезона Довбику удалось благодаря хет-трику в последнем туре: украинец забил три гола и обошел Серлота. В последнем туре норвежец получил травму и завершил без голевых действий.
Довбик — второй украинец в истории европейских топ-5 чемпионатов, ставший лучшим бомбардиром по итогам сезона. Первым был Андрей Шевченко в чемпионате Италии за "Милан" (сезоны 1999/00 и 2003/04).
24 гола Довбика — повтор рекорда результативности для украинцев в топ-5 европейских чемпионатов. Столько же забивал Шевченко в трех сезонах за "Милан".
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