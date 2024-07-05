Украинский футболист Довбик остается играть за "Жирону"

Довбик продолжит играть за "Жирону"

По информации источника, Артем Довбик, по меньшей мере, еще один сезон проведет в "Жироне".

Украинец принял решение не менять команду в летнее трансферное окно — он хочет сыграть с каталонцами в Лиге чемпионов, а его семья счастлива в Жироне.

Довбик предупредил агентов, чтобы они не искали ему новую команду. Руководство "Жироны" также в курсе ситуации.

Этим летом украинский форвард отказался от предложения мадридского "Атлетико", итальянского "Наполи", английского "Вест Гема" и клуба из Саудовской Аравии.

Что известно об успехе Артема Довбика

Довбик, который проводил первый сезон в испанской Ла-Лиге, в составе "Жироны" забил 24 гола за сезон и опередил основного конкурента норвежца Александер Серлота из "Вильярреал" на один забитый мяч.

Лучшие бомбардиры чемпионата Испании (сезон 2023/24):

Артем Довбик ("Жирона") — 24 гола

Александр Серлот ("Вильярреал") — 23 гола

Джуд Беллингем ("Реал") и Роберт Левандовски ("Барселона") — по 19 голов

Вырвать победу в борьбе за лучшего бомбардира сезона Довбику удалось благодаря хет-трику в последнем туре: украинец забил три гола и обошел Серлота. В последнем туре норвежец получил травму и завершил без голевых действий.

Артем стал первым украинцем и первым игроком "Жироны", завоевавшим "трофей Пичичи" для лучшего бомбардира чемпионата Испании. Поделиться

Довбик — второй украинец в истории европейских топ-5 чемпионатов, ставший лучшим бомбардиром по итогам сезона. Первым был Андрей Шевченко в чемпионате Италии за "Милан" (сезоны 1999/00 и 2003/04).