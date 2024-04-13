Артем Довбик после гола за "Жирону" вышел в лидеры бомбардиров Ла Лиги

Форвард "Жироны" Артем Довбик забил скорый гол "Атлетико" в 31-м туре чемпионата Испании. Однако матч завершился победой последних.

Как сыграл Артем Довбик

Украинец вышел на матч против "Атлетико", занимающего четвертое место в турнирной таблице, в стартовом составе.

На четвертой минуте украинец открыл счет после передачи от Яна Коута.

Второй гол в противостоянии забило уже "Атлетико", получившее право на пенальти после того, как Мигель Гутьеррес сыграл рукой в штрафной.

Антуан Гризманн реализовал одиннадцатиметровый удар и сравнял счет - 1:1.

На последних секундах компенсированного времени "Атлетико" забило гол - 2:1. Второй тайм начался с быстрого гола "Атлетико".

Результат матча: "Атлетико" — "Жирона" — 3:1

Голы: Гризманн, 34 (пенальти), 50, Корреа, 45+6 — Довбик, 4

За матч Артем Довбик сделал два удара, выполнил 14 точных передач, а также предпринял одну удачную попытку дриблинга. Он вышел в промежуточные лидеры бомбардирских гонок чемпионата Испании.

Это был уже шестой проигранный матч для "Жироны" в текущем сезоне Ла Лиги.

Команда занимает третье место в турнирной таблице. "Атлетико" уменьшило отставание от "Жироны" - разница между ними составляет 4 очка.

Артем Довбик в сезоне 2023/24 сыграл 29-й матч за "Жирону" в Ла Лиге. Украинец забил 7 голов и отдал пять результативных передач.

Следующий матч "Жирона" проведет в субботу, 20 апреля. Она примет Кадис на домашнем стадионе.