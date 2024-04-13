Артем Довбик после гола за "Жирону" вышел в лидеры бомбардиров Ла Лиги
Категория
Спорт
Дата публикации

Артем Довбик после гола за "Жирону" вышел в лидеры бомбардиров Ла Лиги

Артем Довбик
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Форвард "Жироны" Артем Довбик забил скорый гол "Атлетико" в 31-м туре чемпионата Испании. Однако матч завершился победой последних.

Как сыграл Артем Довбик

Украинец вышел на матч против "Атлетико", занимающего четвертое место в турнирной таблице, в стартовом составе.

На четвертой минуте украинец открыл счет после передачи от Яна Коута.

Второй гол в противостоянии забило уже "Атлетико", получившее право на пенальти после того, как Мигель Гутьеррес сыграл рукой в штрафной.

Антуан Гризманн реализовал одиннадцатиметровый удар и сравнял счет - 1:1.

На последних секундах компенсированного времени "Атлетико" забило гол - 2:1. Второй тайм начался с быстрого гола "Атлетико".

Результат матча: "Атлетико" — "Жирона" — 3:1

Голы: Гризманн, 34 (пенальти), 50, Корреа, 45+6 — Довбик, 4

За матч Артем Довбик сделал два удара, выполнил 14 точных передач, а также предпринял одну удачную попытку дриблинга. Он вышел в промежуточные лидеры бомбардирских гонок чемпионата Испании.

Это был уже шестой проигранный матч для "Жироны" в текущем сезоне Ла Лиги.

Команда занимает третье место в турнирной таблице. "Атлетико" уменьшило отставание от "Жироны" - разница между ними составляет 4 очка.

Артем Довбик в сезоне 2023/24 сыграл 29-й матч за "Жирону" в Ла Лиге. Украинец забил 7 голов и отдал пять результативных передач.

Следующий матч "Жирона" проведет в субботу, 20 апреля. Она примет Кадис на домашнем стадионе.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Артем Довбик отличился первым дублем за "Жирону" в чемпионате Испании — видео
Артем Довбик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинец Довбик сделал феерический хет-трик в Чемпионате Испании – видео
Довбик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Артем Довбик повторил рекорд Андрея Шевченко в топ-5 лигах — что известно
Артем Довбик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?