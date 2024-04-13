Артем Довбик після голу за "Жирону" вийшов у лідери бомбардирів Ла Ліги

Форвард "Жирони" Артем Довбик забив швидкий гол "Атлетіко" в 31-му турі чемпіонату Іспанії. Однак матч завершився перемогою останніх.

Як зіграв Артем Довбик

Українець вийшов на матч проти "Атлетіко", що посідає четверте місце в турнірній таблиці, у стартовому складі.

На четвертій хвилині українець відкрив рахунок після передачі від Яна Коуту.

Другий гол в протистоянні забило вже "Атлетіко", що отримало право на пенальті після того, як Мігель Гутьєррес зіграв рукою в штрафному майданчику.

Антуан Грізманн реалізував одинадцятиметровий удар і зрівняв рахунок — 1:1.

На останніх секундах компенсованого часу "Атлетіко" забило гол — 2:1. Другий тайм розпочався зі швидкого гола "Атлетіко".

Результат матчу: "Атлетіко" — "Жирона" — 3:1

Голи: Грізманн, 34 (пенальті), 50, Корреа, 45+6 — Довбик, 4

За матч Артем Довбик зробив два удари, виконав 14 точних передач, а також здійснив одну вдалу спробу дриблінгу. Він вийшов у проміжні лідери бомбардирської гонки чемпіонату Іспанії.

Це був вже шостий програний матч для "Жирони" у поточному сезоні Ла Ліги.

Команда посідає третє місце у турнірній таблиці. "Атлетіко" зменшило відставання від "Жирони" — різниця між ними складає 4 очка.

Артем Довбик у сезоні 2023/24 зіграв 29-й матч за "Жирону" в Ла Лізі. Українець забив 7 голів та віддав п'ять результативних передач.

Наступний матч "Жирона" проведе в суботу, 20 квітня. Вона прийме "Кадіс" на домашньому стадіоні.