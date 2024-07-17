Украинец Коноплянка завершает футбольную карьеру. В чем причина
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Спорт
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Украинец Коноплянка завершает футбольную карьеру. В чем причина

Коноплянка
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Источник:  online.ua

Украинский футболист Евгений Коноплянка объявил о завершении футбольной карьеры.

Главные тезисы

  • Евгений Коноплянка завершает свою футбольную карьеру, сыграв 427 матчей и забив 74 гола.
  • После завершения карьеры в футболе Коноплянка планирует развивать спортивные проекты, такие как скаутское агентство для футболистов и киберспортивная организация.
  • Украинец занимает третье место по количеству голов за сборную Украины, уступая только Андрею Шевченко и Андрею Ярмоленко.
  • Евгений Коноплянка играл за такие клубы, как Днепр, Шахтер, Севилья, Шальке 04 и Клуж.

Коноплянка завершает футбольную карьеру

О своем решении известный футболист сообщил в Instagram.

Сегодня поделюсь с вами чем-то очень важным. Футбол для меня — более чем просто игра, более чем просто спорт или соревнование. Это большая часть меня как человека, личности и профессионала. Я очень люблю эту игру и ценю каждый момент, который мне пришлось пережить, находясь на футбольном поле.

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

Украинский футболист

Но сегодня я должен сообщить вам, что принял решение завершить профессиональную карьеру. Поэтому спасибо всем, кто прошел со мной этот путь, всем, кто разделял со мной радость побед и печали поражений, всех, кто следил за мной и поддерживал на поле и вне его, — сказал футболист.

Коноплянка пообещал остаться в спорте и развивать крутые проекты:

  • Скаутское агентство для футболистов @tbagency_, которое он основал совместно с Романом Зозулей. Место, где будут помогать молодым талантливым парнем исполнять свои мечты

  • Киберспортивная организация @kono.ecf.

Евгений Коноплянка: что известно

Украинец играл за Днепр, Шахтер, испанскую Севилью и немецкий Шальке 04. Последним клубом Евгения стал румынский Клуж.

В 2008 году Коноплянка дебютировал за молодежную сборную Украины. Также Евгений играл за национальную команду на Евро-2012 и 2016, из-за травмы не смог сыграть на Евро-2021 (перенесен через пандемию коронавируса).

Всего в карьере украинца 427 матчей, в которых он забил 74 гола и отличился 61 ассистом. За сборную Украины игрок провел 86 матчей, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач.

Евгений занимает третье место по количеству голов за сборную уступая Андрею Шевченко и Андрею Ярмоленко.

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