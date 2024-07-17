Украинец Коноплянка завершает футбольную карьеру. В чем причина

Украинский футболист Евгений Коноплянка объявил о завершении футбольной карьеры.
Главные тезисы
- Евгений Коноплянка завершает свою футбольную карьеру, сыграв 427 матчей и забив 74 гола.
- После завершения карьеры в футболе Коноплянка планирует развивать спортивные проекты, такие как скаутское агентство для футболистов и киберспортивная организация.
- Украинец занимает третье место по количеству голов за сборную Украины, уступая только Андрею Шевченко и Андрею Ярмоленко.
- Евгений Коноплянка играл за такие клубы, как Днепр, Шахтер, Севилья, Шальке 04 и Клуж.
Коноплянка завершает футбольную карьеру
О своем решении известный футболист сообщил в Instagram.
Коноплянка пообещал остаться в спорте и развивать крутые проекты:
Скаутское агентство для футболистов @tbagency_, которое он основал совместно с Романом Зозулей. Место, где будут помогать молодым талантливым парнем исполнять свои мечты
Киберспортивная организация @kono.ecf.
Евгений Коноплянка: что известно
Украинец играл за Днепр, Шахтер, испанскую Севилью и немецкий Шальке 04. Последним клубом Евгения стал румынский Клуж.
В 2008 году Коноплянка дебютировал за молодежную сборную Украины. Также Евгений играл за национальную команду на Евро-2012 и 2016, из-за травмы не смог сыграть на Евро-2021 (перенесен через пандемию коронавируса).
Всего в карьере украинца 427 матчей, в которых он забил 74 гола и отличился 61 ассистом. За сборную Украины игрок провел 86 матчей, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач.
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