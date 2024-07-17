Украинец Коноплянка завершает футбольную карьеру. В чем причина

Сегодня поделюсь с вами чем-то очень важным. Футбол для меня — более чем просто игра, более чем просто спорт или соревнование. Это большая часть меня как человека, личности и профессионала. Я очень люблю эту игру и ценю каждый момент, который мне пришлось пережить, находясь на футбольном поле.