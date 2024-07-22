Юнацька збірна України з футболу вийшла в півфінал Євро-2024
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Юнацька збірна України з футболу вийшла в півфінал Євро-2024

Юнацька збірна України з футболу вийшла в півфінал Євро-2024

Збірна України U-19 здолала однолітків із Італії на фініші групового етапу чемпіонату Європи.

Головні тези:

  • Юнацька збірна України U-19 здобула перемогу над збірною Італії U-19 на Євро-2024.
  • Гра завершилася з рахунком 3:2 на користь України, де голами відзначилися Синчук, Кревсун та Пономаренко.
  • Після перемоги Україна U-19 вийшла в півфінал турніру та гарантувала собі місце на ЧС-2025 серед 20-річних.
  • Матч відзначився важливими моментами та напруженою боротьбою на полі, що спричинило захоплення уболівальників.
  • Українська молодіжна збірна проявила високий рівень гри та визначилася серед найсильніших команд Європи своєї вікової категорії.

Юнацька збірна України в голепаді переграла Італію U-19

Україна — Італія — 3:2

Голи: Синчук, 7, Кревсун, 54, Пономаренко, 75 (пенальті) — Ебоне, 34, Романо, 52

Вилучення: Корраді, 73 (І, друга жовта картка)

У дебюті зустрічі гострішими виглядали атаки італійців. На перших хвилинах Сіа та Ебоне не поцілили в рамку воріт із перспективних позицій, а згодом другий з меж штрафного влучив у голкіпера. Зате українська команда реалізувала першу ж нагоду — Синчук після закидання Гусєва та помилки оборонця майстерно закинув м'яч за комірець воротарю.

До екватору першої половини підопічні Дмитра Михайленка встигли обмінятися моментами з юною зміною "Скуадра Адзурри". Спершу Крапивцов врятував українців після потужного пострілу Сіа, а згодом Пономаренко з рикошетом відправив м'яч над поперечиною. На 34-й хвилині італійці відігралися — Ді Маджо накинув зі штрафного, а Ебоне влучно пробив у ближній кут.

Як пройшов другий тайм

Новий спалах активності припав на старт другого тайму. Італія U-19 повела в рахунку після гарматного пострілу Романо з дистанції під ближню стійку. Однак, "синьо-жовті" відігралися вже за дві хвилини. Це Михавко зіграв у відборі на чужій половині та віддав на Пономаренка, який п'ятою залишив м'яч для Кревсуна — хавбек успішно розстріляв ворота.

Команди продовжили в тому ж темпі. Ось Манніні вирішив перевірити пильність Крапивцова ще однім дальнім ударом, але голкіпер зумів парирувати м'яч. У відповідь Пономаренко в дотик замкнув простріл Синчука — воротар був на місці.

На 73-й хвилині стався ключовий епізод. Маткевич ліворуч у штрафному майданчику прокинув м'яч повз Корраді та змусив того сфолити — пенальті та другий "гірчичник" для італійця. До позначки підійшов Пономаренко та впевнено реалізував одинадцятиметровий, вивівши Україну U-19 вперед!

Фінальні хвилини промайнули на зустрічних курсах, але цифри на табло більше не змінилися. Перемога дозволила команді Михайленка вслід за італійцями вийти в півфінал турніру. Суперник "синьо-жовтих" визначиться у понеділок, а вихід із групи гарантував поїздку на ЧС-2025 серед 20-річних.

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