УЄФА назвав символічну збірну Євро-2024 ідеальних гравців

Європейський футбольний союз (УЄФА) опублікував свою версію символічної збірної Євро-2024.
Головні тези:
- УЄФА опублікував символічну збірну Євро-2024, де представлені найкращі гравці турніру.
- Іспанська збірна стала переможцем Євро-2024, обійшовши у фіналі збірну Англії.
- Іспанія триумфувала на Євро-2024 в четвертий раз у своїй історії, попередні перемоги в 1964, 2008 і 2012 роках.
- Збірна Іспанії стала лідером за кількістю трофеїв на чемпіонатах Європи, випередивши Німеччину.
- На турнірі Євро-2024 Іспанія домінувала, вигравши всі матчі у групі та показавши вольову гру в плей-офф.
УЄФА назвав символічну збірну Євро-2024
До неї увійшли одразу шість футболістів збірної Іспанії, яка стала переможцем турніру.
Англія, яка дійшла до фіналу чемпіонату Європи-2024, представлена одним гравцем. Двох футболістів до символічної збірної делегувала Франція, яка вилетіла в півфіналі. По одному — Німеччина та Швейцарія, які вибули у чвертьфіналі.
Воротар: Майк Меньян (Франція);
Захисники: Кайл Вокер (Англія), Мануель Аканджі (Швейцарія), Вільям Саліба (Франція), Марк Кукурелья (Іспанія);
Півзахисники: Родрі, Фабіан Руїс, Дані Ольмо (усі — Іспанія);
Нападники: Ламін Ямаль, Ніко Вільямс (обидва — Іспанія), Джамал Мусіала (Німеччина).
Іспанія тріумфувала на Євро-2024
"Фурія Роха" здолала збірну Англії у фіналі (2:1). Голами в складі команди Луїса де ла Фуенте відзначилися Вільямс і Оярсабаль.
Іспанські футболісти вчетверте в історії тріумфували на чемпіонаті Європи. Попередні успіхи піренейців трапилися в 1964, 2008 і 2012 рр. Збірна Іспанії вийшла в одноосібні лідери за кількістю трофеїв, випередивши збірну Німеччини (3 титули).
На груповому етапі Євро-2024 "Фурія Роха" стала єдиною командою з трьома перемогами в трьох турах. Натомість в плей-офф іспанці розгромили збірну Грузії (4:1), дотиснули німців у додатковий час (2:1), здобули вольову перемогу над Францією (2:1).
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