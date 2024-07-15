В УЄФА відзначили найкращих футболістів Євро-2024
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В УЄФА відзначили найкращих футболістів Євро-2024

Родрі
Джерело:  UEFA

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив найкращих за підсумками чемпіонату Європи 2024 року. Нагороди дісталися переможцям турніру — представникам збірної Іспанії.

Головні тези:

  • УЄФА визначив найкращих футболістів Євро-2024.
  • Півзахисник Родрі став кращим гравцем турніру, молодий Ямін Ямаль отримав приз найкращого молодого виконавця, атакувальний хавбек Ольмо став найкращим бомбардиром.
  • Під кінець Євро-2024 збірна Іспанії здобула четвертий титул чемпіона Європи в історії, обігнавши Німеччину за кількістю трофеїв.

УЄФА нагородило найкращих гравців Євро-2024

Організатори назвали найкращого гравця турніру, найкращого молодого виконавця форуму та найкращого бомбардира Євро-2024. Усі три нагороди дісталися іспанцям.

  • Півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Родрі став футболістом турніру.

Родрі

  • Його юний співвітчизник, 17-річний Ямін Ямаль, прогнозовано забрав приз найкращому молодому гравцю.

Ямаль

  • Натомість атакувальний хавбек Дані Ольмо закінчив турнір із титулом найкращого снайпера. Останній оформив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

  • Стільки ж голів оформили ще п'ять виконавців. Лаври найкращого бомбардира Євро-2024 з Ольмо розділили англієць Харрі Кейн, грузин Жорж Мікаутадзе, німець Джамал Мусіала, нідерландець Коді Гакпо та словак Іван Шранц. Абсолютним снайпером турніру "став" автогол (8 м'ячів).

Іспанія тріумфувала на Євро-2024

"Фурія Роха" здолала збірну Англії у фіналі (2:1). Голами в складі команди Луїса де ла Фуенте відзначилися Вільямс і Оярсабаль.

Іспанські футболісти вчетверте в історії тріумфували на чемпіонаті Європи. Попередні успіхи піренейців трапилися в 1964, 2008 і 2012 рр. Збірна Іспанії вийшла в одноосібні лідери за кількістю трофеїв, випередивши збірну Німеччини (3 титули).

На груповому етапі Євро-2024 "Фурія Роха" стала єдиною командою з трьома перемогами в трьох турах. Натомість в плей-офф іспанці розгромили збірну Грузії (4:1), дотиснули німців у додатковий час (2:1), здобули вольову перемогу над Францією (2:1).

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