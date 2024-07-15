В УЕФА отметили лучших футболистов Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил лучших по итогам чемпионата Европы 2024 года. Награды достались победителям турнира — представителям сборной Испании.

УЕФА наградило лучших игроков Евро-2024

Организаторы назвали лучшего игрока турнира, лучшего молодого исполнителя форума и лучшего бомбардира Евро-2024. Все три награды достались испанцам.

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Родри стал футболистом турнира.

Родри

Его юный соотечественник, 17-летний Ямин Ямаль, прогнозированно забрал приз лучшему молодому игроку.

Ямаль

Зато атакующий хавбек Дани Ольмо закончил турнир с титулом лучшего снайпера. Последний оформил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Столько голов оформили еще пять исполнителей. Лавры лучшего бомбардира Евро-2024 из Ольмо разделили англичанин Харри Кейн, грузин Жорж Микаутадзе, немец Джамал Мусиала, нидерландец Коди Гакпо и словак Иван Шранц. Абсолютным снайпером турнира стал автогол (8 мячей).

Испания торжествовала на Евро-2024

"Фурия Роха" одолела сборную Англии в финале (2:1). Голами в составе команды Луиса де ла Фуэнте отличились Вильямс и Оярсабаль.

Испанские футболисты четвертый раз в истории торжествовали на чемпионате Европы. Предыдущие успехи пиренейцев случились в 1964, 2008 и 2012 гг. Сборная Испании вышла в единоличные лидеры по количеству трофеев, опередив сборную Германии (3 титула).

На групповом этапе Евро-2024 "Фурия Роха" стала единственной командой с тремя победами в трех турах. В плей-офф испанцы разгромили сборную Грузии (4:1), дожали немцев в дополнительное время (2:1), одержали волевую победу над Францией (2:1).