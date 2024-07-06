Звездный португальский футболист Криштиану Роналду провел худшее свое выступление в международных турнирах, завершив участие в Евро-2024 без забитого гола.

Выступление на Евро-2024 стало самым плохим в карьере Роналду

Этот турнир стал первым в карьере звездного португальского футболиста, в котором не забил ни одного гола.

До этого Роналду активно забивал в 5 Чемпионатах Европы и 5 Чемпионатах мира.

По сумме матчей сборной Португалии на Евро-2024, Роналду нанес 10 ударов в створ ворот соперника, однако так и не смог забить.

Подчеркивается, что Роналду повторил антирекорд Кевина Де Брейне на Евро в 2016 году.

Что известно о выступлении сборной Португалии на Евро-2024

5 июля сборная Португалии уступила французам в серии послематчевых пенальти и вылетела из европейского первенства.

После поединка 1/8 финала против Словении Роналду заявил, что проводит последнее европейское первенство в карьере.

Причиной завершения выступлений является возраст, поскольку на Евро-2028 ему будет 43 года.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что пока ни тренерский штаб, ни сам нападающий еще не приняли окончательное решение по этому вопросу.

Мартинес выразил мнение, что Роналду может продолжить играть за сборную, если будет в хорошей физической форме.