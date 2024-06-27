Евро-2024. Суперкомпьютер определил победителя после группового этапа
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Евро-2024. Суперкомпьютер определил победителя после группового этапа

футбол
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Источник:  online.ua

Суперкомпьютер Opta Analyst назвал главных претендентов на выигрыш чемпионата Европы-2024 по футболу после завершения группового этапа турнира.

Главные тезисы

 

  • Главными претендентами на трофей считаются сборные Англии, Испании, Германии, Франции, Португалии и Нидерландов.
  • Дебютант турнира, сборная Грузии, имеет лишь 0,10% вероятность выигрыша чемпионата, по мнению искусственного интеллекта.
  • Сборная Украины не смогла выйти в плей-офф Евро-2024, не победив в матче с Бельгией в групповом этапе.
  • Представители Украины заняли четвертое место в группе Е, уступив Румынии, Грузии и Бельгии по дополнительным показателям.

Кто станет победителем Евро-2024 за версию ИИ

Из-за достаточно благоприятного пути в плей-офф больше всего шансов на победу предоставляют финалисту предыдущего Евро, сборной Англии, — 20,37%.

Фото — theanalyst.com

Сразу 4 команды по другую сторону сетки высоко оцениваются искусственным интеллектом. Так, сборные Испании и Германии, которые могут встретиться в четвертьфинале, занимают 2 и 3 место по рейтингу претендентов на завоевание трофея (16,45% и 14,45% соответственно).

Франция и Португалия считают одними из фаворитов континентального первенства. Финал Евро-2016 может также повториться в 1/4 финала. Шансы на чемпионство французов оцениваются в 13,18%, а Роналду и компании – 12,72%.

Действующий обладатель кубка у Италии имеет всего 4,16% вероятности защитить свой титул, чуть больше шансов на победу в финале ЧЕ дают Нидерландам — 8,44%.

Меньше всего искусственный интеллект верит в триумф дебютанта турнира сборной Грузии, сенсационно вышедшей в плей-офф после победы над Португалией. Шанс грузин на выигрыш чемпионата Европы составляет 0,10%.

Украина сыграла вничью с Бельгией на Евро-2024

В матче третьего тура групповой стадии подопечные Сергея Реброва на МХП-Арене в Штутгарте сыграли вничью с командой Бельгии — 0:0 и по дополнительным показателям в итоге заняли четвертое место.

Сборная Украины осталась вне плей-офф чемпионата Европы-2024 по итогам третьего тура в группе Е.

К последнему туру все четыре сборные квартета подходили с одинаковым наследием в три очка. По дополнительным показателям группу возглавляла Румыния; Украина же занимала последнюю, четвертую строчку.

Для выхода в 1/8 финала Украине необходимо было побеждать бельгийцев или играть вничью и рассчитывать, что параллельный поединок Словакия — Румыния закончится победой одной из команд.

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