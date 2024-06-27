Євро-2024. Суперкомпʼютер визначив переможця після групового етапу
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Євро-2024. Суперкомпʼютер визначив переможця після групового етапу

футбол
Джерело:  online.ua

Суперкомп'ютер Opta Analyst назвав головних претендентів на виграш чемпіонату Європи-2024 з футболу після завершення групового етапу турніру.

Головні тези:

 

  • Фіналіст попереднього Євро, збірна Англії, має найбільше шансів на перемогу з ймовірністю 20,37%.
  • Іспанія та Німеччина посідають 2 та 3 місце в рейтингу претендентів з відповідними ймовірностями 16,45% та 14,45%.
  • Франція та Португалія також вважаються серйозними фаворитами чемпіонату Європи.
  • Україна залишилася поза плей-оф Євро-2024 після результату у матчі з Бельгією.

Хто стане переможцем Євро-2024 за версію ШІ

Через доволі сприятливий шлях у плей-оф найбільше шансів на перемогу надають фіналісту попереднього Євро, збірній Англії, — 20,37%.

Фото — theanalyst.com

Відразу 4 команди з іншого боку сітки високо оцінюються штучним інтелектом. Так збірні Іспанії та Німеччини, які можуть зустрітися у чвертьфіналі, посідають 2 та 3 місце за рейтингом претендентів на завоювання трофея (16,45% та 14,45% відповідно).

Також Франція та Португалія вважають одними з фаворитів континентальної першості. Фінал Євро-2016 року може також повторитися в 1/4 фіналу. Шанси на чемпіонство французів оцінюється в 13,18%, а Роналду та компанії — 12,72%.

Чинний володар кубка Італія має всього 4,16% ймовірності захистити свій титул, трохи більше шансів на перемогу в фіналі ЧЄ дають Нідерландам — 8,44%.

Найменше штучний інтелект вірить у тріумф дебютанта турніру збірної Грузії, яка сенсаційно вийшла в плей-оф після перемоги над Португалією. Шанс грузинів на виграш чемпіонату Європи складає 0,10%.

Україна зіграла внічию з Бельгією на Євро-2024

У матчі третього туру групової стадії підопічні Сергія Реброва на «МХП-Арені» у Штутгарті зіграли внічию з командою Бельгії — 0:0 і за додатковими показниками у підсумку посіли четверте місце.

Збірна України залишилася поза плей-оф чемпіонату Європи-2024 за підсумками третього туру в групі Е.

До останнього туру всі чотири збірні квартету підходили з однаковим доробком у три очки. За додатковими показниками групу очолювала Румунія; Україна натомість посідала останню, четверту сходинку.

Для виходу до 1/8 фіналу Україні було необхідно перемагати бельгійців або грати внічию та розраховувати, що паралельний поєдинок Словаччина — Румунія закінчиться перемогою однієї з команд.

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