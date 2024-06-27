Євро-2024. Суперкомпʼютер визначив переможця після групового етапу

Суперкомп'ютер Opta Analyst назвав головних претендентів на виграш чемпіонату Європи-2024 з футболу після завершення групового етапу турніру.
Головні тези:
- Фіналіст попереднього Євро, збірна Англії, має найбільше шансів на перемогу з ймовірністю 20,37%.
- Іспанія та Німеччина посідають 2 та 3 місце в рейтингу претендентів з відповідними ймовірностями 16,45% та 14,45%.
- Франція та Португалія також вважаються серйозними фаворитами чемпіонату Європи.
- Україна залишилася поза плей-оф Євро-2024 після результату у матчі з Бельгією.
Хто стане переможцем Євро-2024 за версію ШІ
Через доволі сприятливий шлях у плей-оф найбільше шансів на перемогу надають фіналісту попереднього Євро, збірній Англії, — 20,37%.
Відразу 4 команди з іншого боку сітки високо оцінюються штучним інтелектом. Так збірні Іспанії та Німеччини, які можуть зустрітися у чвертьфіналі, посідають 2 та 3 місце за рейтингом претендентів на завоювання трофея (16,45% та 14,45% відповідно).
Також Франція та Португалія вважають одними з фаворитів континентальної першості. Фінал Євро-2016 року може також повторитися в 1/4 фіналу. Шанси на чемпіонство французів оцінюється в 13,18%, а Роналду та компанії — 12,72%.
Чинний володар кубка Італія має всього 4,16% ймовірності захистити свій титул, трохи більше шансів на перемогу в фіналі ЧЄ дають Нідерландам — 8,44%.
Найменше штучний інтелект вірить у тріумф дебютанта турніру збірної Грузії, яка сенсаційно вийшла в плей-оф після перемоги над Португалією. Шанс грузинів на виграш чемпіонату Європи складає 0,10%.
Україна зіграла внічию з Бельгією на Євро-2024
У матчі третього туру групової стадії підопічні Сергія Реброва на «МХП-Арені» у Штутгарті зіграли внічию з командою Бельгії — 0:0 і за додатковими показниками у підсумку посіли четверте місце.
Збірна України залишилася поза плей-оф чемпіонату Європи-2024 за підсумками третього туру в групі Е.
До останнього туру всі чотири збірні квартету підходили з однаковим доробком у три очки. За додатковими показниками групу очолювала Румунія; Україна натомість посідала останню, четверту сходинку.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-