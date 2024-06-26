Україна зіграла внічию з Бельгією на Євро-2024. Що це означає

Національна збірна України з футболу достроково завершила виступ на XVII чемпіонаті Європи в Німеччині.

Україна зіграла внічию з Бельгією

У матчі третього туру групової стадії підопічні Сергія Реброва на «МХП-Арені» у Штутгарті зіграли внічию з командою Бельгії — 0:0 і за додатковими показниками у підсумку посіли четверте місце.

Збірна України залишилася поза плей-оф чемпіонату Європи-2024 за підсумками третього туру в групі Е.

До останнього туру всі чотири збірні квартету підходили з однаковим доробком у три очки. За додатковими показниками групу очолювала Румунія; Україна натомість посідала останню, четверту сходинку.

Для виходу до 1/8 фіналу Україні було необхідно перемагати бельгійців або грати внічию та розраховувати, що паралельний поєдинок Словаччина — Румунія закінчиться перемогою однієї з команд. Поширити

Переможця в ключовому матчі також не визначили Румунія зі Словаччиною.

Як розгортався третій тур у групі Е

Події паралельного поєдинку грали на руку Україні, коли на екваторі першого тайму Словаччина повела проти Румунії. Навіс від партнера до штрафного майданчика замкнув Ондрей Дуда — 1:0.

У матчі Україна — Бельгія в першому таймі зберігався паритет. Небезпечного удару в ближній кут завдавав Кевін Де Брейне, але м'яч пройшов поруч зі стійкою воріт Анатолія Трубіна.

До завершення перших таймів у обох поєдинках рахунок зрівняла Румунія. На 37-й хвилині Резван Марін реалізував пенальті за фол словаків у власному штрафному. 1:1 — Україна в режимі реального часу повернулася на останнє місце групи.

Гострий момент українці створили наприкінці першого тайму. Микола Шапаренко розрізною передачею "знайшов" у штрафному Романа Яремчука, але форвард замість удару вирішив прострілювати на Артема Довбика — вийшло засильно. Поширити

У другому таймі Трубіну доводилося вступати в гру після спроб від Ромелу Лукаку та Янніка Карраско. "Синьо-жовті" відповіли кількома епізодами за участю Довбика, проте до ударів у площину справа не доходила.

За "сухого" рахунку Руслан Маліновський спробував завдати гострого удару прямо з кутового — голкіпер Кун Кастельс зреагував у останній момент. Вже на компенсованих хвилинах виривати перемогу міг Георгій Судаков, проте пробив у воротаря.

Євро-2024. 3-й тур

Україна — Бельгія 0:0

Словаччина — Румунія 1:1

За однакових очок додаткові показники визначали підсумкове розташування команд у групі E. Румунія та Бельгія потрапили до плей-оф з топ-2, Словаччина — за рейтингом третіх місць.

Підсумкова таблиця групи Е

Румунія — 4 очки (3 матчі), 4:3 (різниця голів)

Бельгія — 4 (3), 2:1

Словаччина — 4 (3), 3:3

Україна — 4 (3), 2:4

На матчі Україна — Бельгія вболівальники розгорнули банер з загиблими воїнами

На матчі Україна — Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням загиблого військовослужбовця Назарія «Грєнки» Гринцевича.

Банер містить 182 портрети полеглих українських військових, які були фанатами українських футбольних клубів.

Мета акції — нагадати світу, що тисячі футбольних фанатів боронять Україну на фронті. Вони могли б уболівати за збірну на трибунах, але натомість захищають країну і віддають за мир у Європі своє життя. Поширити

Портрет Назарія Гринцевича

Вінничанин Назарій Гринцевич уболівав за місцеву “Ниву”. Свій 19-й день народження зустрів, захищаючи Маріуполь. Назарій провів чотири місяці у російському полоні, а після звільнення знову повернувся на фронт. Разом з побратимами заснував підрозділ, де командував взводом оптичних спостерігачів. Загинув у бою 6 травня 2024 року. “Грінці” був 21 рік.