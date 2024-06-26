Україна зіграла внічию з Бельгією на Євро-2024. Що це означає

Національна збірна України з футболу достроково завершила виступ на XVII чемпіонаті Європи в Німеччині.
Головні тези:
- Українська збірна з футболу вирішила свою участь на Євро-2024 після матчу з Бельгією.
- Ранній вихід з турніру став неочікуваним результатом для команди Сергія Реброва.
- Напружена боротьба в групі E на Євро-2024 не дозволила українцям пройти до плей-оф.
- Вболівальники вшанували пам'ять загиблих українських військових на матчі Україна — Бельгія.
- Попри ранній вихід зі змагань, збірна України показала гідність та боротьбу на Євро-2024.
Україна зіграла внічию з Бельгією
У матчі третього туру групової стадії підопічні Сергія Реброва на «МХП-Арені» у Штутгарті зіграли внічию з командою Бельгії — 0:0 і за додатковими показниками у підсумку посіли четверте місце.
Збірна України залишилася поза плей-оф чемпіонату Європи-2024 за підсумками третього туру в групі Е.
До останнього туру всі чотири збірні квартету підходили з однаковим доробком у три очки. За додатковими показниками групу очолювала Румунія; Україна натомість посідала останню, четверту сходинку.
Переможця в ключовому матчі також не визначили Румунія зі Словаччиною.
Як розгортався третій тур у групі Е
Події паралельного поєдинку грали на руку Україні, коли на екваторі першого тайму Словаччина повела проти Румунії. Навіс від партнера до штрафного майданчика замкнув Ондрей Дуда — 1:0.
У матчі Україна — Бельгія в першому таймі зберігався паритет. Небезпечного удару в ближній кут завдавав Кевін Де Брейне, але м'яч пройшов поруч зі стійкою воріт Анатолія Трубіна.
До завершення перших таймів у обох поєдинках рахунок зрівняла Румунія. На 37-й хвилині Резван Марін реалізував пенальті за фол словаків у власному штрафному. 1:1 — Україна в режимі реального часу повернулася на останнє місце групи.
У другому таймі Трубіну доводилося вступати в гру після спроб від Ромелу Лукаку та Янніка Карраско. "Синьо-жовті" відповіли кількома епізодами за участю Довбика, проте до ударів у площину справа не доходила.
За "сухого" рахунку Руслан Маліновський спробував завдати гострого удару прямо з кутового — голкіпер Кун Кастельс зреагував у останній момент. Вже на компенсованих хвилинах виривати перемогу міг Георгій Судаков, проте пробив у воротаря.
Євро-2024. 3-й тур
Україна — Бельгія 0:0
Словаччина — Румунія 1:1
За однакових очок додаткові показники визначали підсумкове розташування команд у групі E. Румунія та Бельгія потрапили до плей-оф з топ-2, Словаччина — за рейтингом третіх місць.
Підсумкова таблиця групи Е
Румунія — 4 очки (3 матчі), 4:3 (різниця голів)
Бельгія — 4 (3), 2:1
Словаччина — 4 (3), 3:3
Україна — 4 (3), 2:4
На матчі Україна — Бельгія вболівальники розгорнули банер з загиблими воїнами
На матчі Україна — Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням загиблого військовослужбовця Назарія «Грєнки» Гринцевича.
Банер містить 182 портрети полеглих українських військових, які були фанатами українських футбольних клубів.
Вінничанин Назарій Гринцевич уболівав за місцеву “Ниву”. Свій 19-й день народження зустрів, захищаючи Маріуполь. Назарій провів чотири місяці у російському полоні, а після звільнення знову повернувся на фронт. Разом з побратимами заснував підрозділ, де командував взводом оптичних спостерігачів. Загинув у бою 6 травня 2024 року. “Грінці” був 21 рік.
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