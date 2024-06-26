Украина сыграла вничью с Бельгией на Евро-2024. Что это значит

Национальная сборная Украины по футболу досрочно завершила выступление на 17-м чемпионате Европы в Германии.
Главные тезисы
- Украинская сборная по футболу досрочно завершила выступление на 17-м чемпионате Европы в Германии после ничейного матча с Бельгией.
- Болельщики украинской команды почтили память погибших украинских военных, развернув баннер на матче против Бельгии.
- Украина показала достоинство и борьбу на Евро-2024, но не смогла пройти в плей-офф из-за напряженной борьбы в группе E.
- Результаты третьего тура в группе E определили последнее место украинской сборной, не позволив пройти в 1/8 финала.
- Болельщики напомнили миру о футбольных фанатах, защищающих Украину на фронте, развернув портреты погибших военных на матче Украина — Бельгия.
Украина сыграла вничью с Бельгией
В матче третьего тура групповой стадии подопечные Сергея Реброва на МХП-Арене в Штутгарте сыграли вничью с командой Бельгии — 0:0 и по дополнительным показателям в итоге заняли четвертое место.
Сборная Украины осталась вне плей-офф чемпионата Европы-2024 по итогам третьего тура в группе Е.
К последнему туру все четыре сборные квартета подходили с одинаковым наследием в три очка. По дополнительным показателям группу возглавляла Румыния; Украина же занимала последнюю, четвертую строчку.
Победителя в ключевом матче также не определили Румыния со Словакией.
Как разворачивался третий тур в группе Е
События параллельного поединка играли на руку Украине, когда на экваторе первого тайма Словакия повела против Румынии. Навес от партнера в штрафную замкнул Ондрей Дуда — 1:0.
В матче Украина — Бельгия в первом тайме сохранялся паритет. Опасный удар в ближний угол наносил Кевин Де Брейне, но мяч прошел рядом со стойкой ворот Анатолия Трубина.
К завершению первых таймов в обоих поединках счет сравняла Румыния. На 37-й минуте Резван Марин реализовал пенальти за фол словаков в собственной штрафной. 1:1 — Украина в режиме реального времени вернулась на последнее место группы.
Во втором тайме Трубину приходилось вступать в игру после попыток Ромела Лукака и Янника Карраско. "Сине-желтые" ответили несколькими эпизодами с участием Довбика, однако до ударов в плоскость дело не доходило.
При "сухом" счете Руслан Малиновский попытался нанести острый удар прямо с углового — голкипер Кун Кастельс среагировал в последний момент. Уже на компенсированных минутах вырывать победу мог Георгий Судаков, но пробил во вратаря.
Евро-2024. 3-й тур
Украина — Бельгия 0:0
Словакия — Румыния 1:1
При одинаковых очках дополнительные показатели определяли итоговое расположение команд в группе E. Румыния и Бельгия попали в плей-офф из топ-2, Словакия по рейтингу третьих мест.
Итоговая таблица группы Е
Румыния — 4 очка (3 матча), 4:3 (разница голов)
Бельгия — 4 (3), 2:1
Словакия — 4 (3), 3:3
Украина — 4 (3), 2:4
На матче Украина — Бельгия болельщики развернули баннер с погибшими воинами
На матче Украина — Бельгия болельщики развернули баннер с изображением погибшего военнослужащего Назария «Гренки» Гринцевича.
Баннер содержит 182 портрета павших украинских военных, которые были фанатами украинских футбольных клубов.
Винничанин Назарий Гринцевич болел за местную "Ниву". Свой 19-й день рождения встретил, защищая Мариуполь. Назарий провел четыре месяца в российском плену, а после освобождения снова вернулся на фронт. Вместе с побратимами основал подразделение, где командовал взводом оптических наблюдателей. Погиб в бою 6 мая 2024 года. "Гренке" было 21 год.
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