Украина сыграла вничью с Бельгией на Евро-2024. Что это значит

Национальная сборная Украины по футболу досрочно завершила выступление на 17-м чемпионате Европы в Германии.

Украина сыграла вничью с Бельгией

В матче третьего тура групповой стадии подопечные Сергея Реброва на МХП-Арене в Штутгарте сыграли вничью с командой Бельгии — 0:0 и по дополнительным показателям в итоге заняли четвертое место.

Сборная Украины осталась вне плей-офф чемпионата Европы-2024 по итогам третьего тура в группе Е.

К последнему туру все четыре сборные квартета подходили с одинаковым наследием в три очка. По дополнительным показателям группу возглавляла Румыния; Украина же занимала последнюю, четвертую строчку.

Для выхода в 1/8 финала Украине необходимо было побеждать бельгийцев или играть вничью и рассчитывать, что параллельный поединок Словакия — Румыния закончится победой одной из команд. Поделиться

Победителя в ключевом матче также не определили Румыния со Словакией.

Как разворачивался третий тур в группе Е

События параллельного поединка играли на руку Украине, когда на экваторе первого тайма Словакия повела против Румынии. Навес от партнера в штрафную замкнул Ондрей Дуда — 1:0.

В матче Украина — Бельгия в первом тайме сохранялся паритет. Опасный удар в ближний угол наносил Кевин Де Брейне, но мяч прошел рядом со стойкой ворот Анатолия Трубина.

К завершению первых таймов в обоих поединках счет сравняла Румыния. На 37-й минуте Резван Марин реализовал пенальти за фол словаков в собственной штрафной. 1:1 — Украина в режиме реального времени вернулась на последнее место группы.

Острый момент украинцы создали в конце первого тайма. Николай Шапаренко разрезной передачей "нашел" в штрафной Романа Яремчука, но форвард вместо удара решил простреливать на Артема Довбика — получилось слишком сильно. Поделиться

Во втором тайме Трубину приходилось вступать в игру после попыток Ромела Лукака и Янника Карраско. "Сине-желтые" ответили несколькими эпизодами с участием Довбика, однако до ударов в плоскость дело не доходило.

При "сухом" счете Руслан Малиновский попытался нанести острый удар прямо с углового — голкипер Кун Кастельс среагировал в последний момент. Уже на компенсированных минутах вырывать победу мог Георгий Судаков, но пробил во вратаря.

Евро-2024. 3-й тур

Украина — Бельгия 0:0

Словакия — Румыния 1:1

При одинаковых очках дополнительные показатели определяли итоговое расположение команд в группе E. Румыния и Бельгия попали в плей-офф из топ-2, Словакия по рейтингу третьих мест.

Итоговая таблица группы Е

Румыния — 4 очка (3 матча), 4:3 (разница голов)

Бельгия — 4 (3), 2:1

Словакия — 4 (3), 3:3

Украина — 4 (3), 2:4

На матче Украина — Бельгия болельщики развернули баннер с погибшими воинами

На матче Украина — Бельгия болельщики развернули баннер с изображением погибшего военнослужащего Назария «Гренки» Гринцевича.

Баннер содержит 182 портрета павших украинских военных, которые были фанатами украинских футбольных клубов.

Цель акции — напомнить миру, что тысячи футбольных фанатов защищают Украину на фронте. Они могли бы болеть за сборную на трибунах, но защищают страну и отдают за мир в Европе свою жизнь. Поделиться

Портрет Назария Гринцевича

Винничанин Назарий Гринцевич болел за местную "Ниву". Свой 19-й день рождения встретил, защищая Мариуполь. Назарий провел четыре месяца в российском плену, а после освобождения снова вернулся на фронт. Вместе с побратимами основал подразделение, где командовал взводом оптических наблюдателей. Погиб в бою 6 мая 2024 года. "Гренке" было 21 год.