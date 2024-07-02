На Евро-2024 показали разрушенную армией РФ трибуну харьковского стадиона — фото

Трибуна разрушенного российской атакой харьковского стадиона была установлена в фан-зоне Евро-2024 в центре Берлина, рядом со зданием Рейхстага.
Главные тезисы
- Инсталляция разрушенной трибуны харьковского стадиона установлена на Евро-2024 в Берлине в знак памяти о разрушениях от российских атак в Украине.
- Проект представлен Украинской ассоциацией футбола и реализован при поддержке германских органов власти.
- Искусственный интеллект выделяет Англию, Испанию, Германию, Францию и Португалию среди фаворитов на победу на Евро-2024.
- Италия имеет меньше вероятности защитить титул, чем Нидерланды на чемпионате Европы по футболу 2024 года.
Что известно об инсталляции на Евро-2024
Интерактивную инсталляцию, являющуюся проектом Украинской ассоциации футбола, реализованным посольством Украины в Германии, Бундестагом, Сенатом Берлина, открыли 2 июля президент Бундестага Бербель Бас и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.
Символично, что изуродована трибуна со стадиона, где во время Евро-2012 тренировалась сборная Германии.
Советник президента УАФ Елена Балбек напомнила, что в настоящее время в Украине более 500 спортивных объектов повреждены или разрушены российскими атаками.
Впервые установку увидели в Мюнхене перед матчем сборной Украины против Румынии. Затем она была в Дюссельдорфе во время игры со Словакией.
Кто станет победителем Евро-2024 за версию ИИ
Из-за достаточно благоприятного пути в плей-офф больше всего шансов на победу предоставляют финалисту предыдущего Евро, сборной Англии, — 20,37%.
Сразу 4 команды по другую сторону сетки высоко оцениваются искусственным интеллектом. Так, сборные Испании и Германии, которые могут встретиться в четвертьфинале, занимают 2 и 3 место по рейтингу претендентов на завоевание трофея (16,45% и 14,45% соответственно).
Франция и Португалия считают одними из фаворитов континентального первенства. Финал Евро-2016 может также повториться в 1/4 финала. Шансы на чемпионство французов оцениваются в 13,18%, а Роналду и компании — 12,72%.
Действующий обладатель кубка у Италии имеет всего 4,16% вероятности защитить свой титул, чуть больше шансов на победу в финале ЧЕ дают Нидерландам — 8,44%.
Напомним, сборная Украины осталась вне плей-офф чемпионата Европы-2024 по итогам третьего тура в группе Е.
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