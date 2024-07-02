На Евро-2024 показали разрушенную армией РФ трибуну харьковского стадиона — фото
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На Евро-2024 показали разрушенную армией РФ трибуну харьковского стадиона — фото

На Евро-2024 показали разрушенную армией РФ трибуну харьковского стадиона — фото
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Источник:  Укринформ

Трибуна разрушенного российской атакой харьковского стадиона была установлена в фан-зоне Евро-2024 в центре Берлина, рядом со зданием Рейхстага.

Главные тезисы

  • Инсталляция разрушенной трибуны харьковского стадиона установлена на Евро-2024 в Берлине в знак памяти о разрушениях от российских атак в Украине.
  • Проект представлен Украинской ассоциацией футбола и реализован при поддержке германских органов власти.
  • Искусственный интеллект выделяет Англию, Испанию, Германию, Францию и Португалию среди фаворитов на победу на Евро-2024.
  • Италия имеет меньше вероятности защитить титул, чем Нидерланды на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

Что известно об инсталляции на Евро-2024

Интерактивную инсталляцию, являющуюся проектом Украинской ассоциации футбола, реализованным посольством Украины в Германии, Бундестагом, Сенатом Берлина, открыли 2 июля президент Бундестага Бербель Бас и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

Мы видим здесь, как боль и радость живут рядом: с одной стороны мы радуемся футбольному празднику, с другой — видим кадры из Украины, где люди воюют на фронте или прячутся в подвалах от российских ракет… Мы не должны забывать, что в Европе идет война , — сказала Басс.

Фото — ukrinform.ua
Фото — ukrinform.ua

Символично, что изуродована трибуна со стадиона, где во время Евро-2012 тренировалась сборная Германии.

Советник президента УАФ Елена Балбек напомнила, что в настоящее время в Украине более 500 спортивных объектов повреждены или разрушены российскими атаками.

Трибуна — олицетворение разбомбленных городов, утраченной спортивной инфраструктуры, — пояснила Балбек.

Впервые установку увидели в Мюнхене перед матчем сборной Украины против Румынии. Затем она была в Дюссельдорфе во время игры со Словакией.

Кто станет победителем Евро-2024 за версию ИИ

Из-за достаточно благоприятного пути в плей-офф больше всего шансов на победу предоставляют финалисту предыдущего Евро, сборной Англии, — 20,37%.

Сразу 4 команды по другую сторону сетки высоко оцениваются искусственным интеллектом. Так, сборные Испании и Германии, которые могут встретиться в четвертьфинале, занимают 2 и 3 место по рейтингу претендентов на завоевание трофея (16,45% и 14,45% соответственно).

Франция и Португалия считают одними из фаворитов континентального первенства. Финал Евро-2016 может также повториться в 1/4 финала. Шансы на чемпионство французов оцениваются в 13,18%, а Роналду и компании — 12,72%.

Действующий обладатель кубка у Италии имеет всего 4,16% вероятности защитить свой титул, чуть больше шансов на победу в финале ЧЕ дают Нидерландам — 8,44%.

Напомним, сборная Украины осталась вне плей-офф чемпионата Европы-2024 по итогам третьего тура в группе Е.

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