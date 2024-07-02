На Євро-2024 показали зруйновану армією РФ трибуну харківського стадіону — фото

Трибуну зруйнованого російською атакою харківського стадіону встановили у фан-зоні Євро-2024 в центрі Берліна, поруч з будівлею Рейхстагу.

Що відомо про інсталяцію на Євро-2024

Інтерактивну інсталяцію, яка є проєктом Української асоціації футболу, реалізованим посольством України в Німеччині, Бундестагом, Сенатом Берліна, відкрили 2 липня президентка Бундестагу Бербель Бас і посол України у ФРН Олексій Макеєв.

Ми бачимо тут, як біль і радість живуть поруч: з одного боку ми радіємо футбольному святу, з другого — бачимо кадри з України, де люди воюють на фронті або ховаються у підвалах від російських ракет… Ми не повинні забувати, що в Європі точиться війна, — сказала Бас. Поширити

Фото — ukrinform.ua

Фото — ukrinform.ua

Символічно, що понівечена трибуна зі стадіону, де під час Євро-2012 тренувалась збірна Німеччини.

Радниця президента УАФ Олена Балбек нагадала, що наразі в Україні понад 500 спортивних об’єктів пошкоджені або зруйновані російськими атаками.

Трибуна — уособлення розбомблених міст, втраченої спортивної інфраструктури, — пояснила Балбек. Поширити

Вперше інсталяцію побачили в Мюнхені перед матчем збірної України проти Румунії. Потім вона була в Дюссельдорфі під час гри зі Словаччиною.

Хто стане переможцем Євро-2024 за версію ШІ

Через доволі сприятливий шлях у плей-оф найбільше шансів на перемогу надають фіналісту попереднього Євро, збірній Англії, — 20,37%.

Відразу 4 команди з іншого боку сітки високо оцінюються штучним інтелектом. Так збірні Іспанії та Німеччини, які можуть зустрітися у чвертьфіналі, посідають 2 та 3 місце за рейтингом претендентів на завоювання трофея (16,45% та 14,45% відповідно).

Також Франція та Португалія вважають одними з фаворитів континентальної першості. Фінал Євро-2016 року може також повторитися в 1/4 фіналу. Шанси на чемпіонство французів оцінюється в 13,18%, а Роналду та компанії — 12,72%.

Чинний володар кубка Італія має всього 4,16% ймовірності захистити свій титул, трохи більше шансів на перемогу в фіналі ЧЄ дають Нідерландам — 8,44%.