На Євро-2024 показали зруйновану армією РФ трибуну харківського стадіону — фото

Трибуну зруйнованого російською атакою харківського стадіону встановили у фан-зоні Євро-2024 в центрі Берліна, поруч з будівлею Рейхстагу.
Головні тези:
- Трибуну зруйнованого стадіону в харківському місті встановили на Євро-2024 у центрі Берліна, щоб згадати про наслідки російської війни проти України.
- Інсталяція стала проєктом Української асоціації футболу та зібрала увагу глядачів у Німеччині та на матчах збірної України на Євро-2024.
- Прогнози показують, що головними фаворитами на перемогу в чемпіонаті вважаються збірні Англії, Іспанії та Німеччини, а також Франція та Португалія.
- Збірна України, яка не пройшла до плей-оф Євро-2024, залишається поза боротьбою за трофей після третього туру в групі Е.
Що відомо про інсталяцію на Євро-2024
Інтерактивну інсталяцію, яка є проєктом Української асоціації футболу, реалізованим посольством України в Німеччині, Бундестагом, Сенатом Берліна, відкрили 2 липня президентка Бундестагу Бербель Бас і посол України у ФРН Олексій Макеєв.
Символічно, що понівечена трибуна зі стадіону, де під час Євро-2012 тренувалась збірна Німеччини.
Радниця президента УАФ Олена Балбек нагадала, що наразі в Україні понад 500 спортивних об’єктів пошкоджені або зруйновані російськими атаками.
Вперше інсталяцію побачили в Мюнхені перед матчем збірної України проти Румунії. Потім вона була в Дюссельдорфі під час гри зі Словаччиною.
Хто стане переможцем Євро-2024 за версію ШІ
Через доволі сприятливий шлях у плей-оф найбільше шансів на перемогу надають фіналісту попереднього Євро, збірній Англії, — 20,37%.
Відразу 4 команди з іншого боку сітки високо оцінюються штучним інтелектом. Так збірні Іспанії та Німеччини, які можуть зустрітися у чвертьфіналі, посідають 2 та 3 місце за рейтингом претендентів на завоювання трофея (16,45% та 14,45% відповідно).
Також Франція та Португалія вважають одними з фаворитів континентальної першості. Фінал Євро-2016 року може також повторитися в 1/4 фіналу. Шанси на чемпіонство французів оцінюється в 13,18%, а Роналду та компанії — 12,72%.
Чинний володар кубка Італія має всього 4,16% ймовірності захистити свій титул, трохи більше шансів на перемогу в фіналі ЧЄ дають Нідерландам — 8,44%.
Нагадаємо, збірна України залишилася поза плей-оф чемпіонату Європи-2024 за підсумками третього туру в групі Е.
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