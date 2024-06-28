Гравець збірної України Тимчик попросив вибачення за виліт з Євро-2024 — відео

Захисник збірної України Олександр Тимчик дав волю емоціям після матчу заключного третього туру групового етапу Євро-2024 проти команди Бельгії, який завершився внічию з рахунком 0:0.
Головні тези:
- Олександр Тимчик висловив велике розчарування через виліт збірної України з Євро-2024 та попросив вболівальників про вибачення за цей результат.
- Збірна України зайняла останнє місце у групі E під час Євро-2024 через найгіршу різницю забитих та пропущених м'ячів.
- Решта команд групи E - Румунія, Бельгія та Словаччина - пройшли до плейоф у Євро-2024, і продовжать свою боротьбу за перемогу.
- Тимчик також висловив вдячність військовим за захист України від російських окупантів та підкреслив важливість підтримки вболівальників.
- Попри невдалий результат, Тимчик висловив пишні почуття до своєї країни та впевненість у можливості досягнення великих результатів у майбутньому.
Тимчик попросив вибачення за виліт з Євро-2024
На флешкоментарі він не стримав сліз і попросив вибачення у вболівальників за те, що "синьо-жовті" не зуміли вийти до плейоф. Також Тимчик подякував військовим за те, що боронять Україну від російських окупантів.
Що відомо про результат збірної України у Євро-2024
Зазначимо, що в паралельному поєдинку останнього туру групи E збірні Словаччини та Румунії розписали нічию (1:1), яка вивела обидві команди до плейоф.
Усі команди квартету E набрали по 4 очки, але через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів збірна України посіла останнє місце у групі та вилетіла з чемпіонату Європи.
Решта збірних групи E продовжать свій шлях на Євро-2024. До плейоф з першого місця вийшла Румунія, з другого — Бельгія, з третього — Словаччина.
Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию збірної України проти Бельгії та виліт з Євро-2024.
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