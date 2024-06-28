Гравець збірної України Тимчик попросив вибачення за виліт з Євро-2024 — відео
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Гравець збірної України Тимчик попросив вибачення за виліт з Євро-2024 — відео

Гравець збірної України Тимчик попросив вибачення за виліт з Євро-2024

Захисник збірної України Олександр Тимчик дав волю емоціям після матчу заключного третього туру групового етапу Євро-2024 проти команди Бельгії, який завершився внічию з рахунком 0:0.

Головні тези:

  • Олександр Тимчик висловив велике розчарування через виліт збірної України з Євро-2024 та попросив вболівальників про вибачення за цей результат.
  • Збірна України зайняла останнє місце у групі E під час Євро-2024 через найгіршу різницю забитих та пропущених м'ячів.
  • Решта команд групи E - Румунія, Бельгія та Словаччина - пройшли до плейоф у Євро-2024, і продовжать свою боротьбу за перемогу.
  • Тимчик також висловив вдячність військовим за захист України від російських окупантів та підкреслив важливість підтримки вболівальників.
  • Попри невдалий результат, Тимчик висловив пишні почуття до своєї країни та впевненість у можливості досягнення великих результатів у майбутньому.

Тимчик попросив вибачення за виліт з Євро-2024

На флешкоментарі він не стримав сліз і попросив вибачення у вболівальників за те, що "синьо-жовті" не зуміли вийти до плейоф. Також Тимчик подякував військовим за те, що боронять Україну від російських окупантів.

Ми гарно впоралися, збірна Бельгії не зуміла забити нам гол. Хочу сказати лише одне: пишаюся тим, що я — українець, і за такі ігри нам не соромно повертатися до України. Дуже важко. Ми не програли у цій грі (з Бельгією — прим.), програли у першій (з Румунією — прим.). Через першу гру не вийшли (до плейоф — прим.) такого великого турніру з групи. Це вперше в історії команда набрала 4 очки та не вийшла з групи. Хочу подякувати всім уболівальникам та передусім нашим військовим, що боронять нас та дають можливість грати на великому рівні. Чемпіонат України продовжується заради них. Вони дають можливість нам грати у футбол і показувати гідні результати. Але хотілося б перепросити у них за те, що ми не вийшли до плейоф. Ми боролися, старалися, але це футбол, — додав Тимчик.

Що відомо про результат збірної України у Євро-2024

Зазначимо, що в паралельному поєдинку останнього туру групи E збірні Словаччини та Румунії розписали нічию (1:1), яка вивела обидві команди до плейоф.

Усі команди квартету E набрали по 4 очки, але через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів збірна України посіла останнє місце у групі та вилетіла з чемпіонату Європи.

Решта збірних групи E продовжать свій шлях на Євро-2024. До плейоф з першого місця вийшла Румунія, з другого — Бельгія, з третього — Словаччина.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию збірної України проти Бельгії та виліт з Євро-2024.

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