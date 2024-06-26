Україна — Бельгія. Де та коли дивитися онлайн-трансляцію матчу Євро-2024

Збірні команди України та Бельгії зіграють на чемпіонаті Європи з футболу 26 червня 2024 року о 19.00.

Де та коли дивитися футбольний матч Україна — Бельгія

“Суспільне Спорт” проводить текстовий онлайн матчу Україна — Бельгія на Євро-2024 з футболу серед чоловіків.

Пряма трансляція — на місцевих телеканалах Суспільного (на T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ). Також слухайте трансляцію на Радіо Промінь.

Дивитися онлайн матч Україна — Бельгія користувачі інтернету також зможуть на ОТТ-платформі Megogo.

Футбольний матч Україна — Бельгія буде для нашої країни заключною грою у групі на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

Важке завдання для Реброва

Українці невдало стартували на Євро, розгромно поступившись головному аутсайдеру групи Румунії (0:3). Втім друга зустріч повернула команду Реброва у боротьбу за плей-оф (2:1 проти Словаччини).

Наразі всі команди групи Е мають порівну балів (по 3), тому до 1/8 фіналу точно потраплять перші три команди. Головне завдання для нашої збірної — не опинитися на останньому місці. Поширити

А це цілком ймовірно через погану різницю м'ячів (2-4) та силу найближчого суперника. Бельгія — явний фаворит як групи, так і матчу з Україною.

У першому турі підопічні Тедеско також несподівано програли (0:1 від словаків), але після цього "червоні дияволи" впевнено переграли Румунію. Тому нічия у матчі з українцями виведе бельгійців у плей-оф.

Проте Де Брюйне і компанія бажають навіть виграти квартет, а для цього треба долати українців. Наша команда також претендуватиме на перше місце в разі перемоги.

На щастя для Реброва, повернулись у загальну групу Миколенко та Циганков, тому їх можна очікувати в старті. Бельгія ж, як і раніше, страждає від травм в обороні. Під питанням участі у матчі Теата, Меньє та Вітцеля. Також через дискваліфікацію не зіграє форвард Лукебакіо. Поширити

Керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров наважився з перших хвилин випустити двох нападників — Романа Яремчука та Артема Довбика. У середній лінії гратиме трійка виконавців у складі Володимира Бражка, Миколи Шапаренка та Георгія Судакова, а Олександр Тимчик і Віталій Миколенко працюватимуть по флангах.

У центрі ж оборони прогнозовано з'явиться трійка центрбеків. Компанію Іллі Забарному та Миколі Матвієнку складе Олександр Сваток, який змінив "Дніпро-1" на американський "Остін". У воротах залишається Анатолій Трубін.

Стартові склади команд на матч Україна — Бельгія на груповому етапі Євро-2024:

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко, Миколенко — Бражко — Шапаренко, Судаков — Яремчук, Довбик

Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген, Теат — Тілеманс, Онана, Де Брюйне — Доку, Лукаку, Троссард