Україна – Бельгія. Анонс та прогноз матчу Євро – 2024

Прогноз матчу Бельгія — Україна

Матч 3-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними України та Бельгії стартує о 19:00 за київським часом. Поєдинок пройде на стадіоні МХП-Арена в Штутгарті.

Усі команди квартету набрали по три бали, але поразка від Румунії (0:3) суттєво погіршила нашу конкурентоспроможність в додаткових показниках.

Розкладів, за яких можна пройти далі, достатньо. У випадку перемоги над бельгійцями ми гарантовано крокуємо в плей-офф, можливо, навіть з першого місця.

Нічия також, з великою ймовірністю виведе нас в наступну стадію для цього треба, щоб Румунія й Словаччина виявили переможця.

Якщо ж словаки програють у своєму матчі, то нас навіть може влаштувати поразка від Бельгії, але тут багато що буде залежати від результатів команд в інших групах.

Орієнтовні склади

Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген, Теате — Тілеманс, Онана — Доку, Де Брюйне, Троссар — Лукаку

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко, Бражко — Циганков, Судаков, Мудрик — Довбик

Не зіграють: Лукебакіо (дискваліфікація)

Де та коли дивитися матч Україна — Бельгія

Матч Бельгія — Україна відбудеться 26 червня о 19:00 за київським часом.

Матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" (у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ).

Також усі матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу транслюватиме стримінговий сервіс MEGOGO. Пряма трансляція матчів України на Євро-2024 буде також доступна — в ефірі Радіо Промінь.