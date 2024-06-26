Украина – Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро – 2024
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Украина – Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро – 2024

Украина – Бельгия
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Источник:  online.ua

26 июня сборная Украины в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024 сыграет с Бельгией.
 

Главные тезисы

  • В случае победы над бельгийцами, сборная Украины гарантированно попадет в плей-офф.
  • Ничья может вывести украинцев на следующий этап.
  • Прогнозируемые составы команд включают таких игроков как Де Брюйне и Лукаку от Бельгии, Мудрика и Довбика от Украины.

Прогноз матча Бельгия

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии стартует в 19:00 по киевскому времени. Поединок состоится на стадионе МХП-Арена в Штутгарте.

Все команды квартета набрали по три балла, но поражение от Румынии (0:3) существенно ухудшило нашу конкурентоспособность в дополнительных показателях.

Расписаний, по которым можно пройти дальше, достаточно. В случае победы над бельгийцами мы гарантированно шагаем в плей-офф, возможно даже с первого места.

Ничья также с большой вероятностью выведет нас в следующую стадию для этого, чтобы Румыния и Словакия обнаружили победителя.

Если же словаки проиграют в своем матче, то нас даже может устроить поражение от Бельгии, но многое будет зависеть от результатов команд в других группах.

Ориентировочные составы

Бельгия : Кастельс - Кастань, Фас, Вертонген, Теате - Тилеманс, Онана - Доку, Де Брюйне, Троссар - Лукаку

Украина : Трубин - Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Шапаренко, Бражко - Цыганков, Судаков, Мудрик - Довбык

Не сыграют : Лукебакио (дисквалификация)

Где и когда смотреть матч Украина — Бельгия

Матч Бельгия-Украина состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени.

Матч сборной Украины будет показан в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" (в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ).

Все матчи чемпионата Европы-2024 по футболу будет транслировать стриминговый сервис MEGOGO. Прямая трансляция матчей Украины на Евро-2024 будет также доступна – в эфире Радио Проминь.

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