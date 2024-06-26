Украина – Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро – 2024

26 июня сборная Украины в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024 сыграет с Бельгией.
Главные тезисы
- В случае победы над бельгийцами, сборная Украины гарантированно попадет в плей-офф.
- Ничья может вывести украинцев на следующий этап.
- Прогнозируемые составы команд включают таких игроков как Де Брюйне и Лукаку от Бельгии, Мудрика и Довбика от Украины.
Прогноз матча Бельгия
Матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии стартует в 19:00 по киевскому времени. Поединок состоится на стадионе МХП-Арена в Штутгарте.
Все команды квартета набрали по три балла, но поражение от Румынии (0:3) существенно ухудшило нашу конкурентоспособность в дополнительных показателях.
Расписаний, по которым можно пройти дальше, достаточно. В случае победы над бельгийцами мы гарантированно шагаем в плей-офф, возможно даже с первого места.
Ничья также с большой вероятностью выведет нас в следующую стадию для этого, чтобы Румыния и Словакия обнаружили победителя.
Если же словаки проиграют в своем матче, то нас даже может устроить поражение от Бельгии, но многое будет зависеть от результатов команд в других группах.
Ориентировочные составы
Бельгия : Кастельс - Кастань, Фас, Вертонген, Теате - Тилеманс, Онана - Доку, Де Брюйне, Троссар - Лукаку
Украина : Трубин - Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Шапаренко, Бражко - Цыганков, Судаков, Мудрик - Довбык
Не сыграют : Лукебакио (дисквалификация)
Где и когда смотреть матч Украина — Бельгия
Матч Бельгия-Украина состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени.
Матч сборной Украины будет показан в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" (в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ).
Все матчи чемпионата Европы-2024 по футболу будет транслировать стриминговый сервис MEGOGO. Прямая трансляция матчей Украины на Евро-2024 будет также доступна – в эфире Радио Проминь.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-