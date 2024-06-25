Євро-2024. Букмекери оцінили шанси збірної України у вирішальному матчі з Бельгією

У середу, 26 червня, збірна України зустрінеться з командою Бельгії в матчі заключного третього туру групового етапу Євро-2024.

Прогноз і ставки букмекерів на вирішальний для "синьо-жовтих" матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться на "Штутгарт Арені" у Штутгарті. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Збірна України на старті континентальної першості розгромно програла Румунії (0:3), а потім здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1).

Бельгійська збірна в першому турі Євро-2024 сенсаційно програла Словаччині (0:1), після чого обіграла Румунію (2:0).

За оцінками нашого партнера-букмекера, збірна України є андердогом у прийдешньому поєдинку. На перемогу підопічних Реброва приймаються ставки з коефіцієнтом 5,10. Нічия – 4,05. Виграш бельгійців – 1,70.

Паралельно з матчем Україна – Бельгія в іншому поєдинку останнього туру групи E зустрінуться збірні Словаччини та Румунії.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Де та коли дивитися матч Україна — Бельгія

Матч Бельгія — Україна відбудеться 26 червня о 19:00 за київським часом.

Матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" (у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ).

Також усі матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу транслюватиме стримінговий сервіс MEGOGO. Пряма трансляція матчів України на Євро-2024 буде також доступна — в ефірі Радіо Промінь.