Евро-2024. Букмекеры оценили шансы сборной Украины в решающем матче с Бельгией
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Евро-2024. Букмекеры оценили шансы сборной Украины в решающем матче с Бельгией

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В среду 26 июня сборная Украины встретится с командой Бельгии в матче заключительного третьего тура группового этапа Евро-2024.

Главные тезисы

  • Букмекеры оценили шансы сборной Украины по решающему матчу с Бельгией на Евро-2024.
  • Украинская команда разгромно проиграла Румынии, но одержала победу над Словакией.
  • Бельгийцы также имеют нестабильный старт на турнире, потерпев поражение от Словакии.
  • Где и когда смотреть матч Украины против Бельгии, доступность трансляций на разных медиаплатформах.
  • Прямая трансляция матчей Украины на Евро-2024 будет доступна на различных медиаплатформах и Радио Луч.

Прогноз и ставки букмекеров на решающий для "сине-желтых" матч Евро-2024

Поединок состоится на "Штутгарте Арене" в Штутгарте. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины на старте континентального первенства разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1).

Бельгийская сборная в первом туре Евро-2024 сенсационно проиграла Словакии (0:1), после чего обыграла Румынию (2:0).

По оценкам нашего партнера-букмекера, сборная Украины является андердогом в предстоящем поединке. На победу подопечных Реброва принимаются ставки с коэффициентом 5,10. Ничья – 4,05. Выигрыш бельгийцев – 1,70.

Параллельно с матчем Украина – Бельгия в другом поединке последнего тура группы E встретятся сборные Словакии и Румынии.

В 1/8 финала чемпионата Европы выйдут две сильнейшие сборные каждого квартета, а также четыре лучших обладателя третьих мест.

Где и когда смотреть матч Украина — Бельгия

Матч Бельгия-Украина состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени.

Матч сборной Украины будет показан в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" (в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ).

Все матчи чемпионата Европы-2024 по футболу будет транслировать стриминговый сервис MEGOGO. Прямая трансляция матчей Украины на Евро-2024 будет также доступна – в эфире Радио Проминь.

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