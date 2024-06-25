Евро-2024. Букмекеры оценили шансы сборной Украины в решающем матче с Бельгией

В среду 26 июня сборная Украины встретится с командой Бельгии в матче заключительного третьего тура группового этапа Евро-2024.
Главные тезисы
- Букмекеры оценили шансы сборной Украины по решающему матчу с Бельгией на Евро-2024.
- Украинская команда разгромно проиграла Румынии, но одержала победу над Словакией.
- Бельгийцы также имеют нестабильный старт на турнире, потерпев поражение от Словакии.
- Где и когда смотреть матч Украины против Бельгии, доступность трансляций на разных медиаплатформах.
- Прямая трансляция матчей Украины на Евро-2024 будет доступна на различных медиаплатформах и Радио Луч.
Прогноз и ставки букмекеров на решающий для "сине-желтых" матч Евро-2024
Поединок состоится на "Штутгарте Арене" в Штутгарте. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
Сборная Украины на старте континентального первенства разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1).
Бельгийская сборная в первом туре Евро-2024 сенсационно проиграла Словакии (0:1), после чего обыграла Румынию (2:0).
По оценкам нашего партнера-букмекера, сборная Украины является андердогом в предстоящем поединке. На победу подопечных Реброва принимаются ставки с коэффициентом 5,10. Ничья – 4,05. Выигрыш бельгийцев – 1,70.
Параллельно с матчем Украина – Бельгия в другом поединке последнего тура группы E встретятся сборные Словакии и Румынии.
В 1/8 финала чемпионата Европы выйдут две сильнейшие сборные каждого квартета, а также четыре лучших обладателя третьих мест.
Где и когда смотреть матч Украина — Бельгия
Матч Бельгия-Украина состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени.
Матч сборной Украины будет показан в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" (в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ).
Все матчи чемпионата Европы-2024 по футболу будет транслировать стриминговый сервис MEGOGO. Прямая трансляция матчей Украины на Евро-2024 будет также доступна – в эфире Радио Проминь.
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