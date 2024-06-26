Украина — Бельгия. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Евро-2024

Сборные команды Украины и Бельгии сыграют на чемпионате Европы по футболу 26 июня 2024 в 19.00.

Где и когда смотреть футбольный матч Украина — Бельгия

"Общественное Спорт" проводит текстовый онлайн матч Украина-Бельгия на Евро-2024 по футболу среди мужчин.

Прямая трансляция — на местных телеканалах Общественного (на T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ). Также слушайте трансляцию на Радио Луч.

Смотреть онлайн матч Украина — Бельгия пользователи интернета также смогут на ОТТ-платформе Megogo.

Футбольный матч Украина — Бельгия будет для нашей страны заключительной игрой в группе на чемпионате Европы-2024 по футболу.

Трудная задача для Реброва

Украинцы неудачно стартовали на Евро, разгромно уступив главному аутсайдеру группы Румынии (0:3). Впрочем, вторая встреча вернула команду Реброва в борьбу за плей-офф (2:1 против Словакии).

Пока все команды группы Е имеют поровну баллов (по 3), поэтому в 1/8 финала точно попадут первые три команды. Главная задача нашей сборной — не оказаться на последнем месте. Поделиться

А это вполне вероятно из-за плохой разницы мячей (2-4) и силы ближайшего соперника. Бельгия — явный фаворит как группы, так и матча с Украиной.

В первом туре подопечные Тедеско также неожиданно проиграли (0:1 от словаков), но после этого "красные дьяволы" уверенно обыграли Румынию. Поэтому ничья в матче с украинцами выведет бельгийцев в плей-офф.

Однако Де Брюйне и компания хотят даже выиграть квартет, а для этого нужно преодолевать украинцев. Наша команда также будет претендовать на первое место в случае победы.

К счастью для Реброва вернулись в общую группу Миколенко и Цыганков, поэтому их можно ожидать в старте. Бельгия по-прежнему страдает от травм в обороне. Под вопросом участия в матче Теата, Менье и Витцеля. Также из-за дисквалификации не сыграет форвард Лукебакио. Поделиться

Руководитель "сине-желтых" Сергей Ребров решился с первых минут выпустить двух нападающих — Романа Яремчука и Артема Довбика. В средней линии будет играть тройка исполнителей в составе Владимира Бражко, Николая Шапаренко и Георгия Судакова, а Александр Тимчик и Виталий Миколенко будут работать по флангам.

В центре обороны прогнозируемо появится тройка центрбеков. Компанию Ильи Забарному и Николаю Матвиенко составит Александр Сваток, сменивший "Днепр-1" на американский "Остин". В воротах остается Анатолий Трубин.

Стартовые составы команд на матч Украина — Бельгия на групповом этапе Евро-2024:

Украина: Трубин — Тимчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко — Бражко — Шапаренко, Судаков — Яремчук, Довбик

Бельгия: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген, Теат — Тилеманс, Онана, Де Брюйне — Доку, Лукаку, Троссард