Украина — Бельгия. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Евро-2024

Сборные команды Украины и Бельгии сыграют на чемпионате Европы по футболу 26 июня 2024 в 19.00.
Главные тезисы
- Бельгия является фаворитом матча, но украинцы надеются на поддержку болельщиков и успешную игру.
- Команды Украины и Бельгии сыграют решающий матч группового этапа на чемпионате Европы по футболу.
- Украина столкнется с сильным соперником, но надеется на возвращение ключевых игроков для лучшей игры.
- Следите за прямой трансляцией матча Украина — Бельгия на различных платформах, включая телеканалы, радио и онлайн-сервисы.
Где и когда смотреть футбольный матч Украина — Бельгия
"Общественное Спорт" проводит текстовый онлайн матч Украина-Бельгия на Евро-2024 по футболу среди мужчин.
Прямая трансляция — на местных телеканалах Общественного (на T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ). Также слушайте трансляцию на Радио Луч.
Смотреть онлайн матч Украина — Бельгия пользователи интернета также смогут на ОТТ-платформе Megogo.
Футбольный матч Украина — Бельгия будет для нашей страны заключительной игрой в группе на чемпионате Европы-2024 по футболу.
Трудная задача для Реброва
Украинцы неудачно стартовали на Евро, разгромно уступив главному аутсайдеру группы Румынии (0:3). Впрочем, вторая встреча вернула команду Реброва в борьбу за плей-офф (2:1 против Словакии).
А это вполне вероятно из-за плохой разницы мячей (2-4) и силы ближайшего соперника. Бельгия — явный фаворит как группы, так и матча с Украиной.
В первом туре подопечные Тедеско также неожиданно проиграли (0:1 от словаков), но после этого "красные дьяволы" уверенно обыграли Румынию. Поэтому ничья в матче с украинцами выведет бельгийцев в плей-офф.
Однако Де Брюйне и компания хотят даже выиграть квартет, а для этого нужно преодолевать украинцев. Наша команда также будет претендовать на первое место в случае победы.
Руководитель "сине-желтых" Сергей Ребров решился с первых минут выпустить двух нападающих — Романа Яремчука и Артема Довбика. В средней линии будет играть тройка исполнителей в составе Владимира Бражко, Николая Шапаренко и Георгия Судакова, а Александр Тимчик и Виталий Миколенко будут работать по флангам.
В центре обороны прогнозируемо появится тройка центрбеков. Компанию Ильи Забарному и Николаю Матвиенко составит Александр Сваток, сменивший "Днепр-1" на американский "Остин". В воротах остается Анатолий Трубин.
Стартовые составы команд на матч Украина — Бельгия на групповом этапе Евро-2024:
Украина: Трубин — Тимчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко — Бражко — Шапаренко, Судаков — Яремчук, Довбик
Бельгия: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген, Теат — Тилеманс, Онана, Де Брюйне — Доку, Лукаку, Троссард
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