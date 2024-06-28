Игрок сборной Украины Тимчик извинился за вылет из Евро-2024 — видео

Тимчик попросил прощения за вылет из Евро-2024

На флешкоментарии он не сдержал слез и попросил прощения у болельщиков за то, что "сине-желтые" не сумели выйти в плейоф. Также Тимчик поблагодарил военных за то, что защищают Украину от российских окупантов.

Мы хорошо справились, сборная Бельгии не сумела забить нам гол. Хочу сказать только одно: горжусь тем, что я украинец, и за такие игры нам не стыдно возвращаться в Украину. Очень трудно. Мы не проиграли в этой игре (с Бельгией — прим.), проиграли в первой (с Румынией — прим.). Из-за первой игры не вышли (в плейоф — прим.) столь большой турнир из группы. Это впервые в истории команда набрала 4 очка и не вышла из группы. Хочу поблагодарить всех болельщиков и прежде всего наших военных, которые защищают нас и дают возможность играть на большом уровне. Чемпионат Украины продолжается ради них. Они позволяют нам играть в футбол и показывать достойные результаты. Но хотелось бы извиниться перед ними за то, что мы не вышли к плейофу. Мы боролись, старались, но это футбол, — добавил Тимчик. Поделиться

Что известно о результате сборной Украины в Евро-2024

Отметим, что в параллельном поединке последнего тура группы E сборные Словакии и Румынии расписали ничью (1:1), выведшую обе команды в плейоф.

Все команды квартета E набрали по 4 очка, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей сборная Украины заняла последнее место в группе и вылетела из чемпионата Европы.

Остальные сборные группы E продолжат свой путь на Евро-2024. К плейофу с первого места вышла Румыния, со второго — Бельгия, с третьего — Словакия.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью сборной Украины против Бельгии и вылет из Евро-2024.