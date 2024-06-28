Игрок сборной Украины Тимчик извинился за вылет из Евро-2024 — видео

Защитник сборной Украины Александр Тимчик дал волю эмоциям после матча заключительного третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Бельгии, завершившегося вничью со счетом 0:0.
Главные тезисы
- Александр Тимчик выразил большое разочарование из-за вылета сборной Украины из Евро-2024 и попросил болельщиков о прощении за этот результат.
- Сборная Украины заняла последнее место в группе E во время Евро-2024 из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
- Остальные команды группы E - Румыния, Бельгия и Словакия - прошли в плейоф в Евро-2024, и продолжат свою борьбу за победу.
- Тимчик также выразил благодарность военным за защиту Украины от российских окупантов и подчеркнул важность поддержки болельщиков.
- Несмотря на неудачный результат, Тимчик выразил пышные чувства своей страны и уверенность в возможности достижения больших результатов в будущем.
Тимчик попросил прощения за вылет из Евро-2024
На флешкоментарии он не сдержал слез и попросил прощения у болельщиков за то, что "сине-желтые" не сумели выйти в плейоф. Также Тимчик поблагодарил военных за то, что защищают Украину от российских окупантов.
Что известно о результате сборной Украины в Евро-2024
Отметим, что в параллельном поединке последнего тура группы E сборные Словакии и Румынии расписали ничью (1:1), выведшую обе команды в плейоф.
Все команды квартета E набрали по 4 очка, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей сборная Украины заняла последнее место в группе и вылетела из чемпионата Европы.
Остальные сборные группы E продолжат свой путь на Евро-2024. К плейофу с первого места вышла Румыния, со второго — Бельгия, с третьего — Словакия.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью сборной Украины против Бельгии и вылет из Евро-2024.
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