Зірковий португальский футболіст Кріштіану Роналду провів найгірший свій виступ у міжнародних турнірах, завершивши участь у Євро-2024 без жодного забитого голу.

Виступ на Євро-2024 став найгіршим у кар’єрі Роналду

Цей турнір став першим в кар’єрі зіркового португальського футболіста, у якому він не забив жодного голу.

До цього Роналду активно забивав у 5 Чемпіонатах Європи та 5 Чемпіонатах світу.

За сумою матчів збірної Португалії на Євро-2024, Роналду завдав 10 ударів у площину воріт суперника, однак так і не зміг забити.

Підкреслюється, що Роналду повторив антирекорд Кевіна Де Брейне на Євро у 2016 році.

Що відомо про виступ збірної Португалії на Євро-2024

5 липня збірна Португалії поступилася французам у серії післяматчевих пенальті та вилетіла з європейської першості.

Після поєдинку 1/8 фіналу проти Словенії Роналду заявив, що проводить останню європейську першість у кар'єрі.

Причиною завершення виступів є вік, оскільки на Євро-2028 йому буде 43 роки.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес заявив, що поки що ні тренерський штаб, ні сам нападник ще не прийняли остаточне рішення з цього питання.

Мартінес висловив думку, що Роналду може продовжити грати за збірну, якщо перебуватиме в гарній фізичній формі.