Зірковий португальский футболіст Кріштіану Роналду провів найгірший свій виступ у міжнародних турнірах, завершивши участь у Євро-2024 без жодного забитого голу.
Головні тези:
- Кріштіану Роналду завершив участь у Євро-2024 без жодного забитого голу, що стало найгіршим виступом в його кар'єрі.
- Помітно, що Роналду не зміг продовжити свою гольову серію на цьому чемпіонаті, виступ якого прирівнюють до антирекорду Кевіна Де Брейне на Євро-2016.
- Після завершення гри проти Словенії у 1/8 фіналу Роналду повідомив про те, що це може бути його останній турнір на рівні Євро через вік, оскільки на Євро-2028 йому буде 43 роки.
- Головний тренер збірної Португалії зазначив, що майбутнє Роналду у складі збірної поки що невизначене та залежатиме від його фізичної форми.
- Роналду виступає за збірну Португалії з 2003 року, узявши участь у 212 матчах та відзначившись 130 голами та 47 результативними передачами.
Виступ на Євро-2024 став найгіршим у кар’єрі Роналду
Цей турнір став першим в кар’єрі зіркового португальського футболіста, у якому він не забив жодного голу.
До цього Роналду активно забивав у 5 Чемпіонатах Європи та 5 Чемпіонатах світу.
За сумою матчів збірної Португалії на Євро-2024, Роналду завдав 10 ударів у площину воріт суперника, однак так і не зміг забити.
Підкреслюється, що Роналду повторив антирекорд Кевіна Де Брейне на Євро у 2016 році.
Що відомо про виступ збірної Португалії на Євро-2024
5 липня збірна Португалії поступилася французам у серії післяматчевих пенальті та вилетіла з європейської першості.
Після поєдинку 1/8 фіналу проти Словенії Роналду заявив, що проводить останню європейську першість у кар'єрі.
Причиною завершення виступів є вік, оскільки на Євро-2028 йому буде 43 роки.
Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес заявив, що поки що ні тренерський штаб, ні сам нападник ще не прийняли остаточне рішення з цього питання.
Мартінес висловив думку, що Роналду може продовжити грати за збірну, якщо перебуватиме в гарній фізичній формі.
Роналду виступає у складі збірної Португалії з 2003 року. За цей період він взяв участь у 212 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 130 голами та 47 результативними передачами.
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