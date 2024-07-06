Євро-2024. Відомі перші учасники півфіналу — відео

На чемпіонаті Європи-2024 настала черга чвертьфінальних матчів. За підсумком поєдинків визначаться усі учасники півфіналів Євро-2024.

Хто зіграє у півфіналі Євро-2024

На вихід до півфіналу претендували вісім найсильніших збірних Європи. Чвертьфінальні поєдинки були розподілені на два ігрові дні — 5 та 6 липня.

Перший півфіналіст визначився в парі Іспанія — Німеччина. Поєдинок за участю господарів Євро-2024 відбувся на "МХП-Арена" у Штутгарті.

У неймовірному за драматургією матчі перемогу на 120-й хвилині вирвала "Фурія роха".

Бундестім зазнав поразки з рахунком 1:2 та залишив домашній чемпіонат.

Суперник Іспанії визначився у протистоянні Португалії та Франції. Основний та додатковий час команди зіграли внічию 0:0. Доля путівки вирішилася в серії пенальті. Точнішими були французи, які здобули путівку до півфіналу.

Ще два чвертьфінальні матчі Нідерланди — Туреччина та Англія — Швейцарія відбудуться 6 липня.

Сітка півфінальних матчів

9 липня, 22:00. Іспанія — Франція (Мюнхен)

10 липня, 22:00. Нідерланди / Туреччина — Англія / Швейцарія (Дортмунд)

Тріумфатор Євро-2024 визначиться у Берліні на Олімпійському стадіоні. Вирішальний матч відбудеться 14 липня.

Збірна України оголосила заявку на Олімпійські ігри. Хто увійшов до команди

Тренерський штаб олімпійської збірної України на чолі з Русланом Ротанем визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до Олімпіади в Парижі.

Керманич "синьо-жовтих" узяв на підготовку до Олімпійських ігор 22-х футболістів. Перед стартом на футбольному турнірі Олімпіади Ротань змушений буде відсіяти чотирьох зайвих.

Базовим клубом збірної України став донецький "Шахтар". До лав олімпійської команди отримали виклик отримали п'ятеро "гірників". По три представники в збірній Ротаня мають "Олександрія" і львівський "Рух". Київське "Динамо" делегувало двох виконавців.

Склад олімпійської збірної України на фінальному етапі підготовки до Ігор-2024: