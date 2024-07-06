Евро-2024. Известные первые участники полуфинала

На чемпионате Европы-2024 настал черед четвертьфинальных матчей. По итогам поединков определятся все участники полуфиналов Евро-2024.

Кто сыграет в полуфинале Евро-2024

На выход в полуфинал претендовали восемь сильнейших сборных Европы. Четвертьфинальные поединки были распределены на два игровых дня - 5 и 6 июля.

Первый полуфиналист определился в паре Испания – Германия. Поединок с участием хозяев Евро-2024 состоялся на "МХП-Арене" в Штутгарте.

В невероятном по драматургии матче победу на 120-й минуте вырвала "Фурия Роха".

Бундестим потерпел поражение со счетом 1:2 и оставил домашний чемпионат.

Соперник Испании определился в противостоянии Португалии и Франции. Основное и дополнительное время команды сыграли вничью 0:0. Судьба путевки разрешилась в серии пенальти. Точнее были французы, получившие путевку в полуфинал.

Еще два четвертьфинальных матча Нидерланды - Турция и Англия - Швейцария состоятся 6 июля.

Сетка полуфинальных матчей

9 июля, 22:00. Испания - Франция (Мюнхен)

10 июля, 22:00. Нидерланды / Турция — Англия / Швейцария (Дортмунд)

Триумфатор Евро-2024 определится в Берлине на олимпийском стадионе. Решающий матч состоится 14 июля.

Сборная Украины объявила заявку на олимпийские игры. Кто вошел в команду

Тренерский штаб олимпийской сборной Украины во главе с Русланом Ротанем определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к Олимпиаде в Париже.

Наставник "сине-желтых" взял на подготовку к Олимпийским играм 22-х футболистов. Перед стартом на футбольном турнире Олимпиады Ротань вынужден будет отсеять четырех лишних.

Базовым клубом сборной Украины стал донецкий "Шахтер". В ряды олимпийской команды получили вызов получили пятеро "горняков". По три представителя в сборной Ротаня имеют "Александрия" и львовский "Движение". Киевское "Динамо" делегировало двух исполнителей.

Состав олимпийской сборной Украины на финальном этапе подготовки к Играм-2024: