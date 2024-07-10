Сборная Испании вошла в финал Евро-2024

Испания — Франция — 2:1

Голы: Ямал, 21, Ольмо, 25 — Круг Муани, 9

С первых минут команды приступили к делу. "Фурия Роха" упустила момент в дебюте, когда Ольмо не смог точно пробить головой после навеса Ямала. Наказание от "трехцветных" было фактически мгновенным — Мбаппе подал на дальнюю штангу, а Коло Муани отправил мяч в сетку.

Пропущенный мяч заставил испанцев прибавить. Зато сборная Франции начала искать возможности в контратаках. Лучше получилось у подопечных Луиса де ла Фуэнте, которые еще до экватора тайма сравняли счет. Это Ямал убрал Рабьо и красиво уложил от стойки метров с 20-ти.

Дальше больше. Уже на 25-й минуте Испания вышла вперед. Ольмо сыграл на подборе в чужой штрафной, элегантно обыграл Чуамэни и правой из-под Салиба пробил мимо Меньяна в дальний угол. Кунде пытался остановить мяч, но от него снаряд влетел в ворота.

Поддерживать тот же темп до перерыва сборным было сложно. Так что окончательное определение победителя отложили на вторую половину. Франция пыталась обострять ситуацию у ворот Симона. Однако кипер "Фурии Рохи" уверенно чувствовал себя в рамке, когда справился с ударами Чуамэни и Мбаппе.

Но создавать новые моменты "трехцветным" было крайне тяжело. Разве что после ошибки обороны Эрнандес пробил выше ворот из пределов штрафной. На 81-й минуте над перекладиной отправил мяч после смещения с фланга и Ямал. Впоследствии Мбаппе кивнул Вивиана в уголовной зоне, но не попал в рамку.

В конце концов французская команда так и не смогла отыграться. Итак, Испания стала первым финалистом Евро-2024. Завтра сборная Англии в противостоянии с национальной командой Нидерландов определит второго претендента на трофей Анри Делоне.

Выступление Криштиану Роналду на Евро-2024 оказалось самым провальным в его карьере.

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду провел худшее свое выступление в международных турнирах, завершив участие в Евро-2024 без забитого гола.

Этот турнир стал первым в карьере звездного португальского футболиста, в котором не забил ни одного гола.

До этого Роналду активно забивал в 5 Чемпионатах Европы и 5 Чемпионатах мира.

По сумме матчей сборной Португалии на Евро-2024, Роналду нанес 10 ударов в створ ворот соперника, однако так и не смог забить.

Подчеркивается, что Роналду повторил антирекорд Кевина Де Брейне на Евро в 2016 году.