Евро-2024. Суперкомпьютер назвал вероятного победителя после четвертьфинала

Аналитический портал Opta проанализировал пробившиеся в полуфинал шансы на победу у сборных на чемпионате Европы-2024.

Кто победит в Евро-2024 по версии ИИ

Суперкомпьютер считает, что главным фаворитом на победу является сборная Испании — 30,38%. Далее следует Франция — 27,31% и Англия — 26,59%. Откровенным аутсайдером в этом квартете считаются Нидерланды только 13,93%.

Фото — theanalyst.com

Напомним, дуэль между Испанией и Францией состоится 9 июля, а Нидерланды и Англия сыграют днем позже, 10 июля.

Евро-2024. Определились все участники полуфинала турнира

Прошла четвертьфинальная стадия Евро-2024. Выступления на турнире приостановили сборные Германии, Португалии, Швейцарии и Турции. Полуфинальные противостояния состоятся 9-10 июля.

В первом поединке национальная команда Испании в Мюнхене встретится со сборной Франции. "Фурия Роха" в плей-офф успела выбить Грузию и Германию. "Трехцветные" под руководством Дидье Дешама одолели сборные Бельгии и Португалии, забив "аж" один мяч.

Во втором же матче место в финале разыграют национальная команда Нидерландов и сборная Англии. "Оранжевые" в плей-офф сначала разгромили Румынию, а затем одержали волевую победу над турками. Тем временем "Три льва" Гарета Саутгейта со скрипом прошли Словакию (доп. время) и Швейцарию (серия пенальти).

Все пары 1/2 финала чемпионата Европы-2024: