Евро-2024. Суперкомпьютер назвал вероятного победителя после четвертьфинала
Категория
Спорт
Дата публикации

Евро-2024. Суперкомпьютер назвал вероятного победителя после четвертьфинала

Евро-2024. Суперкомпьютер назвал вероятного победителя после четвертьфинала
Читати українською
Источник:  online.ua

Аналитический портал Opta проанализировал пробившиеся в полуфинал шансы на победу у сборных на чемпионате Европы-2024.

Главные тезисы

  • Суперкомпьютер называет Испанию главным фаворитом Евро-2024 с вероятностью в 30,38%.
  • Франция и Англия также в числе претендентов на победу, соответственно с шансами 27,31% и 26,59%.
  • Нидерланды же считаются аутсайдером турнира по версии суперкомпьютера, им пророчат всего лишь 13,93% шансов на победу.
  • В полуфинале Евро-2024 сразятся Испания с Францией и Нидерланды с Англией.
  • Полуфинальные матчи пройдут 9 и 10 июля, определив, кто выйдет в финал и станет ближе к победе на чемпионате Европы-2024.

Кто победит в Евро-2024 по версии ИИ

Суперкомпьютер считает, что главным фаворитом на победу является сборная Испании — 30,38%. Далее следует Франция — 27,31% и Англия — 26,59%. Откровенным аутсайдером в этом квартете считаются Нидерланды только 13,93%.

Фото — theanalyst.com

Напомним, дуэль между Испанией и Францией состоится 9 июля, а Нидерланды и Англия сыграют днем позже, 10 июля.

Евро-2024. Определились все участники полуфинала турнира

Прошла четвертьфинальная стадия Евро-2024. Выступления на турнире приостановили сборные Германии, Португалии, Швейцарии и Турции. Полуфинальные противостояния состоятся 9-10 июля.

В первом поединке национальная команда Испании в Мюнхене встретится со сборной Франции. "Фурия Роха" в плей-офф успела выбить Грузию и Германию. "Трехцветные" под руководством Дидье Дешама одолели сборные Бельгии и Португалии, забив "аж" один мяч.

Во втором же матче место в финале разыграют национальная команда Нидерландов и сборная Англии. "Оранжевые" в плей-офф сначала разгромили Румынию, а затем одержали волевую победу над турками. Тем временем "Три льва" Гарета Саутгейта со скрипом прошли Словакию (доп. время) и Швейцарию (серия пенальти).

Все пары 1/2 финала чемпионата Европы-2024:

  • Испания — Франция, 9 июля

  • Нидерланды — Англия, 10 июля

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
На Евро-2024 показали разрушенную армией РФ трибуну харьковского стадиона — фото
На Евро-2024 показали разрушенную армией РФ трибуну харьковского стадиона — фото
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Евро-2024. Известные первые участники полуфинала
Евро-2024
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Выступление Криштиану Роналду на Евро-2024 оказалось самым провальным в его карьере.
Криштиану Роналду

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?