Евро-2024. Суперкомпьютер назвал вероятного победителя после четвертьфинала

Аналитический портал Opta проанализировал пробившиеся в полуфинал шансы на победу у сборных на чемпионате Европы-2024.
Главные тезисы
- Суперкомпьютер называет Испанию главным фаворитом Евро-2024 с вероятностью в 30,38%.
- Франция и Англия также в числе претендентов на победу, соответственно с шансами 27,31% и 26,59%.
- Нидерланды же считаются аутсайдером турнира по версии суперкомпьютера, им пророчат всего лишь 13,93% шансов на победу.
- В полуфинале Евро-2024 сразятся Испания с Францией и Нидерланды с Англией.
- Полуфинальные матчи пройдут 9 и 10 июля, определив, кто выйдет в финал и станет ближе к победе на чемпионате Европы-2024.
Кто победит в Евро-2024 по версии ИИ
Суперкомпьютер считает, что главным фаворитом на победу является сборная Испании — 30,38%. Далее следует Франция — 27,31% и Англия — 26,59%. Откровенным аутсайдером в этом квартете считаются Нидерланды только 13,93%.
Напомним, дуэль между Испанией и Францией состоится 9 июля, а Нидерланды и Англия сыграют днем позже, 10 июля.
Евро-2024. Определились все участники полуфинала турнира
Прошла четвертьфинальная стадия Евро-2024. Выступления на турнире приостановили сборные Германии, Португалии, Швейцарии и Турции. Полуфинальные противостояния состоятся 9-10 июля.
В первом поединке национальная команда Испании в Мюнхене встретится со сборной Франции. "Фурия Роха" в плей-офф успела выбить Грузию и Германию. "Трехцветные" под руководством Дидье Дешама одолели сборные Бельгии и Португалии, забив "аж" один мяч.
Во втором же матче место в финале разыграют национальная команда Нидерландов и сборная Англии. "Оранжевые" в плей-офф сначала разгромили Румынию, а затем одержали волевую победу над турками. Тем временем "Три льва" Гарета Саутгейта со скрипом прошли Словакию (доп. время) и Швейцарию (серия пенальти).
Все пары 1/2 финала чемпионата Европы-2024:
Испания — Франция, 9 июля
Нидерланды — Англия, 10 июля
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