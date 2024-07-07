Євро-2024. Суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця після чвертьфіналу

Аналітичний портал Opta проаналізував шанси на перемогу у збірних на чемпіонаті Європи-2024, які пробилися до півфіналу.
Головні тези:
- За версією Opta, головним фаворитом на перемогу Євро-2024 є збірна Іспанії.
- У півфіналі турніру зустрінуться Іспанія - Франція та Нідерланди - Англія згідно з результатами чвертьфіналу.
- Після дослідження шансів команд на перемогу суперкомп'ютер вказав, що Нідерланди вважаються аутсайдерами турніру у півфінальному квартеті.
- Півфінальні поєдинки Євро-2024 будуть проведені 9-10 липня, де визначиться, хто з команд пройде до фіналу.
Хто переможе в Євро-2024 за версією ШІ
Суперкомп’ютер вважає, що головним фаворитом на перемогу є збірна Іспанії — 30,38%. Далі йде Франція — 27,31% та Англія — 26,59%. Відвертим аутсайдером у цьому квартеті вважаються Нідерланди — лише 13,93%.
Нагадаємо, дуель між Іспанією та Францією відбудеться 9 липня, а Нідерланди та Англія зіграють днем пізніше, 10 липня.
Євро-2024. Визначилися всі учасники півфіналу турніру
Пройшла чвертьфінальна стадія Євро-2024. Виступи на турнірі припинили збірні Німеччини, Португалії, Швейцарії та Туреччини. Півфінальні протистояння відбудуться 9-10 липня.
У першому поєдинку національна команда Іспанії в Мюнхені зустрінеться зі збірною Франції. "Фурія Роха" в плей-офф встигла вибити Грузію і Німеччину. Натомість "триколірні" під керівництвом Дідьє Дешама здолали збірні Бельгії та Португалії, забивши "аж" один м'яч.
Натомість у другому матчі місце у фіналі розіграють національна команда Нідерландів і збірна Англії. "Помаранчеві" в плей-офф спершу розгромили Румунію, а потім здобули вольову перемогу над турками. Тим часом "Три леви" Гарета Саутгейта зі скрипом пройшли Словаччину (дод. час) і Швейцарію (серія пенальті).
Усі пари 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2024:
Іспанія — Франція, 9 липня
Нідерланди — Англія, 10 липня
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