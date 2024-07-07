Євро-2024. Суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця після чвертьфіналу

Аналітичний портал Opta проаналізував шанси на перемогу у збірних на чемпіонаті Європи-2024, які пробилися до півфіналу.

Хто переможе в Євро-2024 за версією ШІ

Суперкомп’ютер вважає, що головним фаворитом на перемогу є збірна Іспанії — 30,38%. Далі йде Франція — 27,31% та Англія — 26,59%. Відвертим аутсайдером у цьому квартеті вважаються Нідерланди — лише 13,93%.

Фото — theanalyst.com

Нагадаємо, дуель між Іспанією та Францією відбудеться 9 липня, а Нідерланди та Англія зіграють днем пізніше, 10 липня.

Євро-2024. Визначилися всі учасники півфіналу турніру

Пройшла чвертьфінальна стадія Євро-2024. Виступи на турнірі припинили збірні Німеччини, Португалії, Швейцарії та Туреччини. Півфінальні протистояння відбудуться 9-10 липня.

У першому поєдинку національна команда Іспанії в Мюнхені зустрінеться зі збірною Франції. "Фурія Роха" в плей-офф встигла вибити Грузію і Німеччину. Натомість "триколірні" під керівництвом Дідьє Дешама здолали збірні Бельгії та Португалії, забивши "аж" один м'яч.

Натомість у другому матчі місце у фіналі розіграють національна команда Нідерландів і збірна Англії. "Помаранчеві" в плей-офф спершу розгромили Румунію, а потім здобули вольову перемогу над турками. Тим часом "Три леви" Гарета Саутгейта зі скрипом пройшли Словаччину (дод. час) і Швейцарію (серія пенальті).

Усі пари 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2024: