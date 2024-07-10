Збірна Іспанії першою прорвалася у фінал Євро-2024
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Збірна Іспанії першою прорвалася у фінал Євро-2024

Збірна Іспанії першою прорвалася у фінал Євро-2024

Національна команда Іспанії перемогла збірну Франції в півфіналі чемпіонату Європи.

Головні тези:

  • Збірна Іспанії здобула перемогу над командою Франції у півфіналі Євро-2024 та прорвалася до фіналу з рахунком 2:1.
  • Голами у складі Іспанії стали Ямал та Ольмо, а Франція відзначилася голом Коло Муані.
  • Кріштіану Роналду провів найгірший виступ у своїй кар'єрі на Євро-2024, не забивши жодного голу, що є його антирекордом у міжнародних турнірах.
  • Роналду завдав 10 ударів у площину воріт суперника, але так і не зміг забити на цьому турнірі.
  • Завтра збірна Англії зустрінеться з Нідерландами у пошуках другого учасника фіналу Євро-2024.

Збірна Іспанії увійшла у фінал Євро-2024

Іспанія — Франція — 2:1

Голи: Ямал, 21, Ольмо, 25 — Коло Муані, 9

Із перших хвилин команди взялися до справи. "Фурія Роха" змарнувала момент у дебюті, коли Ольмо не зміг точно пробити головою після навісу Ямала. Покарання від "триколірних" було фактично миттєвим — Мбаппе подав на дальню стійку, а Коло Муані відправив м'яч у сітку.

Пропущений м'яч змусив іспанців додати. Натомість збірна Франції почала шукати нагоди в контратаках. Краще вийшло в підопічних Луїса де ла Фуенте, які ще до екватору тайму зрівняли рахунок. Це Ямал прибрав Рабйо та красиво поклав від стійки метрів із 20-ти.

Далі більше. Уже на 25-й хвилині Іспанія вийшла вперед. Ольмо зіграв на підбиранні в чужому штрафному, елегантно обіграв Чуамені та правою з-під Саліба пробив повз Меньяна в дальній кут. Кунде намагався зупинити м'яч, але від нього снаряд влетів у ворота.

Підтримувати той же темп до перерви збірним було складно. Тож остаточне визначення переможця відклали на другу половину. Франція намагалася загострювати ситуацію біля воріт Сімона. Проте, кіпер "Фурії Рохи" впевнено почувався у рамці, коли впорався з ударами Чуамені та Мбаппе.

Та створювати нові моменти "триколірним" було вкрай важко. Хіба що після помилки оборони Ернандес пробив вище воріт із меж штрафного. На 81-й хвилині над поперечиною відправив м'яч після зміщення з флангу і Ямал. Згодом Мбаппе хитнув Вівіана в карній зоні, але не поцілив у рамку.

Зрештою, французька команда так і не змогла відігратися. Отже, Іспанія стала першим фіналістом Євро-2024. Завтра збірна Англії в протистоянні з національною командою Нідерландів визначить другого претендента на трофей Анрі Делоне.

Виступ Кріштіану Роналду на Євро-2024 виявся найбільш провальним у його кар'єрі

Зірковий португальский футболіст Кріштіану Роналду провів найгірший свій виступ у міжнародних турнірах, завершивши участь у Євро-2024 без жодного забитого голу.

Цей турнір став першим в кар’єрі зіркового португальського футболіста, у якому він не забив жодного голу.

До цього Роналду активно забивав у 5 Чемпіонатах Європи та 5 Чемпіонатах світу.

За сумою матчів збірної Португалії на Євро-2024, Роналду завдав 10 ударів у площину воріт суперника, однак так і не зміг забити.

Підкреслюється, що Роналду повторив антирекорд Кевіна Де Брейне на Євро у 2016 році.

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