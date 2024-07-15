Збірна Іспанії здобула перемогу на Євро-2024 з футболу

Збірна Іспанії тріумфувала на Євро-2024 з перемогою над Англією

Іспанія — Англія — 2:1

Голи: Н. Вільямс, 47, Оярсабаль, 86 — Палмер, 73

"Фурія Роха" пішла в пресинг на чужій половині з перших хвилин. Такий підхід дозволив іспанцям заволодіти ініціативою. Дві спроби подач від Вільямса провалилися, тож підопічні Луїса де ла Фуенте вирішили потримати м'яч у центрі поля.

Поступово "Три леви" вирівняли становище. Однак, перші моменти організувала збірна Іспапнії. Спершу в перспективній позиції опинився той же Вільямс, але його удар підкатом заблокував Стоунз. А далі Ле Норман спробував виконати бісіклету після кутового — неточно.

Належного розвитку ці епізоди не отримали. Команди перейшли до боротьби в центрі поля, а голкіпери команд відверто нудьгували у власних володіннях. Збірна Англії спробувала "засушити" матч контролем на власній половині. Розлінувалися й іспанці, намагаючись пройти редути команди Гарета Саутгейта вкрай прямолінійно.

Однак, один момент на двох до перерви таки відбувся. Це Фоден у доданий арбітром час на дальньому куті воротарського відгукнувся на навіс Райса зі штрафного. Однак, його постріл став здобиччю Сімона. Без голів у першому таймі.

Як пройшов другий тайм

Зате на старті другої половини Іспанія вибухнула забитим м'ячем. "Фурія Роха" полетіла атакувати з перших секунд і швидко була винагороджена голом. Це Вільямс на лівому куті штрафного отримав передачу Ямала та холоднокровно пробив у дальній!

Іспанці вирішили не збавляти обертів. Ось Ольмо відправив м'яч повз стійку другим темпом. Далі випад Морати заблокували, а Вільямсу забракло влучності. Англія відповіла на 64-й хвилині — Беллінгем із півкола штрафного відправив м'яч за сантиметри від нижнього кута воріт.

"Три леви" вимушено відкрилися, тож цікавий футбол пішов у бік обох воріт. Пікфорд потягнув фірмовий удар Ямала з лінії штрафного, Руїс відправив м'яч над поперечиною, а Оярсабаль пробив у руки голкіперу. А далі зіграв джокер Саутгейта.

На 70-й хвилині керманич англійців випустив Палмера замість Мейну. Лідеру лондонського "Челсі" вистачило трьох хвилин, щоб повернути батьківщину в гру. Сака розігнав контратаку та віддав на Беллінгема, а той переадресував Палмеру, який технічним низовим ударом зняв павутину з нижнього кута воріт — 1:1!

За інерцією збірна Англії провела ще кілька гострих атак. Однак, доволі швидко віддала ініціативу іспанській команді.

На 82-й хвилині нагоду знову вивести "Фурію Роху" вперед змарнував Ямал, пробивши в Пікфорда метрів із 10-ти. Однак, ще за чотири хвилини іспанці забили менш очевидний м'яч — Кукурелья прострілив із лівого флангу, а Оярсабаль в дотик зіграв на випередження.

Англія ще спробувала штурмувати володіння Сімона. Були навіть удари в рамку воріт іспанської збірної, але забити вдруге хлопцям Саутгейта не судилося. Збірна Іспанії втримала переможний рахунок і стала лідером за кількістю здобутих трофеїв Анрі Делоне (4 титули).