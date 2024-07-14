Євробаскет 2024. Збірна України обіграла Молдову

Чоловіча збірна України з баскетболу провела другий матч на Євробаскеті U-20.

Чоловіча збірна України вдало стартувала на Євробаскеті U-20

Це друга перемога нашої команди на турнірі. На старті чемпіонату Європи збірна Україна обіграла Вірменію (93:60), а Молдова поступилась збірній Швеції (35:114).

Найефективнішим гравцем у складі збірної України став форвард Данііл Сипало, у якого дабл-дабл – 16 очок та 15 підбирань.

Найкращим бомбардиром став Максим Кличко, який набрав 17 очок.

Україна – Молдова – 83:48 (20:14, 17:18, 19:6, 27:10)

У третій грі групового раунду Україна протистоятиме Швеції. Матч відбудеться 14 липня о 14:30 за київським часом.

Суперниками української збірної на Євробаскеті будуть Швеція, Угорщина, Вірменія, Косово та Молдова. Три найкращі команди в дивізіоні потраплять до Дивізіону А.

Українська легкоатлетка Бех-Романчук здобула бронзову медаль на Діамантовій лізі

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук провела перший старт сезону. Водночас вона показала четвертий найкращий результат у кар'єрі.

12 липня відбувся етап Діамантової ліги в Монако. Вперше за пів року участь у змаганнях взяла олімпійська надія України, Марина Бех-Романчук.

У змаганнях з потрійного стрибка українська спортсменка з першої спроби стрибнула на 14,45 метра, а з другої на 14,81 метра, що стало четвертим найкращим результатом у її кар'єрі.

Після третього раунду Бех-Романчук випередили Перес Ернандес (14,96 метра) та Тея Лафонд (14,87 метра).