Евробаскет 2024. Сборная Украины обыграла Молдову
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Евробаскет 2024. Сборная Украины обыграла Молдову

Евробаскет 2024
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Источник:  xsport.ua

Мужская сборная Украины по баскетболу провела второй матч на Евробаскете U-20.

Главные тезисы

  • Самым эффективным игроком украинской сборной стал Даниил Сипало с дабл-даблом – 16 очков и 15 подборов.
  • Украинская сборная по баскетболу продолжит борьбу на Евробаскете против Швеции в третьей игре группового раунда.
  • На бриллиантовой лиге в Монако украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по тройному прыжку.

Мужская сборная Украины удачно стартовала на Евробаскете U-20

Это вторая победа нашей команды на турнире. На старте чемпионата Европы сборная Украины обыграла Армению (93:60), а Молдова уступила сборной Швеции (35:114).

Самым эффективным игроком в составе сборной Украины стал форвард Даниил Сипало, у которого дабл-дабл – 16 очков и 15 подборов.

Лучшим бомбардиром стал Максим Кличко, набравший 17 очков.

Украина – Молдова – 83:48 (20:14, 17:18, 19:6, 27:10)

В третьей игре группового раунда Украина будет противостоять Швеции. Матч состоится 14 июля в 14.30 по киевскому времени.

Соперниками украинской сборной на Евробаскете будут Швеция, Венгрия, Армения, Косово и Молдова. Три лучшие команды в дивизионе попадут в Дивизион А.

Украинская легкоатлетка Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль на Бриллиантовой лиге

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук провела первый старт сезона. В то же время, она показала четвертый лучший результат в карьере.

12 июля состоялся этап Бриллиантовой лиги в Монако. Впервые за полгода в соревнованиях приняла олимпийская надежда Украины, Марина Бех-Романчук.

В соревнованиях по тройному прыжку украинская спортсменка с первой попытки прыгнула на 14,45 метра, а со второй на 14,81 метра, что стало четвёртым лучшим результатом в ее карьере.

После третьего раунда Бех-Романчук опередили Перес Эрнандес (14,96 метра) и Тея Лафонд (14,87 метра).

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