Молодіжна збірна України розгромила Вірменію на Євробаскет-2024
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Молодіжна збірна України розгромила Вірменію на Євробаскет-2024

баскетбол

Збірна України U-20 впевнено здолала вірменських однолітків на старті чемпіонату Європи.

Головні тези:

  • Молодіжна збірна України U-20 вразливо перемогла Вірменію з рахунком 93:60 на початку Євробаскет-2024.
  • Керуючись відмінною грою та підтримкою ключових гравців, українська команда проявила впевненість та силу на майданчику.
  • Гравці Ігр України показали вражаючий результат, забезпечивши впевнену перемогу та надію на подальший успіх у змаганнях.
  • Наступний виклик для молодіжної збірної – матч проти Молдови, який відбудеться 13 липня. Баскетбольна команда розпочне виступи у кваліфікації єврокубка.
  • Дніпровський баскетбольний клуб готується до нового сезону, очікуючи жеребкування в кваліфікаційному раунді Кубка Європи ФІБА, де буде відстоювати свою честь та прагнення до перемог у міжнародних змаганнях.

Молодіжна збірна України з розгрому Вірменії розпочала Євробаскет-2024Євробаскет-2023 U-20, Дивізіон B, група C

Вірменія – Україна – 60:93 (17:23, 10:24, 24:21, 9:25)

У дебюті зустрічі команди діяли на рівних. Утім, зі середини чверті "синьо-жовті" пішли у відрив. На піку перевага підопічних Валерія Плеханова склала 9 пунктів. Щоправда, вірменські баскетболісти зуміли скоротити відставання на третину.

А ось другу десятихвилинку збірна України U-20 розпочала з потужного відрізку (10:0). Після невеликої паузи "синьо-жовті" продовжили нарощувати гандикап. Зрештою, на велику перерву вітчизняні баскетболісти пішли з перевагою +20.

У третій чверті українці дозволили Вірменії U-20 трохи скоротити відставання. Однак, ця пауза стала прологом до нового наступу в останній десятихвилинці. Хлопці Плеханова просто зім'яли кавказців і завершили матч із 33-очковою перевагою.

Лаври найрезультативнішого баскетболіста в складі української молодіжки розділили Кирило Скутельник і Павло Карасьов, які набрали по 14 пунктів. Ще 13 очок у скарбничку "синьо-жовтих" додав Данііл Сіпало, а син Віталія Кличка Максим набрав 11 балів. Наступний матч Україна U-20 проведе проти молодіжки Молдови 13 липня.

Баскетбольний чемпіон України заявився у єврокубок на новий сезон

Команда Володимира Коваля розпочне виступи з кваліфікації єврокубка. Дніпровці будуть сіяними під час жеребкування етапу.

"Дніпро" дізнається суперника в кваліфікаційному раунду Кубка Європи ФІБА 19 липня. Попередній етап складатиметься з двох поєдинків – 24 вересня та 27 вересня. Сім переможців кваліфікації потраплять в основну сітку змагань.

Статус сіяного для "Дніпра" звузив коло потенційних опонентів до семи. Зокрема, чемпіон України може зустрітися з бельгійським "Шарлеруа", загребським "Динамо", грецьким "Марусі", "Нептунасом" із Клайпеди, мальтійським "Старлайтс", румунською "Констанцою" чи словацькою "Превідзою".

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