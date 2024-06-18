Український баскетболіст Михайлюк виграв титул чемпіона НБА
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Український баскетболіст Михайлюк виграв титул чемпіона НБА

Святослав Михайлюк

Український баскетболіст Святослав Михайлюк став чемпіоном НБА у складі "Бостон Селтікс".

Головні тези:

  • Святослав Михайлюк став другим українцем в історії НБА, який виграв титул чемпіона, граючи за 'Бостон Селтікс'.
  • 'Бостон Селтікс' стали чемпіонами НБА, перемігши 'Даллас Маверікс' з рахунком 106:88.
  • Взявши перший чемпіонський титул за 16 років, 'Кельти' увійшли в історію, домінуючи у лізі.
  • Саме зараз Кріштіану Роналду лідирує у списку найбагатших спортсменів 2024 року, заробивши $260 млн.
  • Серед топ-10 у Forbes також є Ліонель Мессі, Леброн Джеймс, Янніс Адетокумбо та інші видатні спортсмени.

Михайлюк став другим українцем в історії, який виграв титул чемпіона НБА

У ніч проти 18 червня відбувся п'ятий матч фінальної серії плейоф, у якому команда 27-річного українця на власному майданчику перемогла "Даллас Маверікс" з рахунком 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21).

Михайлюк провів на майданчику близько однієї хвилини і встиг зробити одне підбирання.

Таким чином, "Бостон Селтікс" виграв фінальну серію плейоф з рахунком 4:1 і став чемпіоном НБА.

Для "Бостон Селтікс" це перший чемпіонський титул за 16 років і 18-й в історії, що є абсолютним рекордом ліги. "Кельти" тепер на один трофей випереджають "Лос-Анджелес Лейкерс".

Сам Михайлюк вперше в кар'єрі став чемпіоном НБА. Він є тільки другим українцем в історії, кому підкорилося це досягнення. Раніше це вдавалося лише Станіславу Медведенку, який двічі ставав чемпіоном (2001, 2002) у складі "Лос-Анджелес Лейкерс".

У фінальній серії Михайлюк з'являвся на майданчику у трьох матчах. Сумарно українець зіграв майже 15 хвилин, за які набрав 5 очок та відзначився двома асистами.

Нагадаємо, минулого сезону чемпіоном НБА вперше в історії став "Денвер Наггетс", обігравши у фінальній серії плейоф "Маямі Гіт" (4:1).

Хто став найбільш високооплачуваним спортсменом світу

Роналду залишився на першій позиції у списку. За рік 39-річний форвард "Аль-Насра" із Саудівської Аравії та збірної Португалії отримав за клубним та спонсорськими контрактами $260 млн.

На другу позицію вийшов іспанський гольфіст Джон Рам, який заробив $218 млн, на третю — опустився аргентинський футболіст Ліонель Мессі — $135 млн. 

10 найбагатших спортсменів 2024 року за версією Forbes

1. Кріштіану Роналду (футбол, Португалія, "Аль-Наср") — $260  млн ($200 млн за клубним контрактом + $60 млн за спонсорськими) 

2. Джон Рам (гольф, Іспанія) — $218 млн ($198 млн + $20 млн)

3. Ліонель Мессі (футбол, Аргентина, "Інтер Маямі") — $135 млн ($65 млн + $70 млн) 

4. Леброн Джеймс (баскетбол, США, "Лос-Анджелес Лейкерс") — $128,2 млн ($48,2 млн + $80 млн) 

5. Янніс Адетокумбо (баскетбол, Греція, "Мілуокі") — $111 млн ($46 млн + $65 млн)

6. Кіліан Мбаппе (футбол, Франція, ПСЖ) — $110 млн ($90 млн + $20 млн)

7. Неймар (футбол, Бразилія, "Аль-Хіляль") — $108 млн ($80 млн + $28 млн)

8. Карім Бензема (футбол, Франція, "Аль-Іттіхад") — $106 млн ($100 млн + $6 млн)

9. Стефен Каррі (баскетбол, США, "Голден Стейт") — $102 млн ($52 млн + $50 млн)

10. Ламар Джексон (американський футбол, США, "Балтімор" — $100,5 млн ($98,5 млн + $2 млн) 

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